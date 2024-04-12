В Оренбурге зазвучали сирены

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Паводковая ситуация в столице региона сегодня крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и достиг значения в 1143.
Градоначальник попросил жителей ЖК «Гранд-парк», поселков им. Куйбышева и Солнечного, 23 микрорайона, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчиный городок срочно эвакуироваться. Им лучше взять свои документы, лекарства, вещи первой необходимости.
«Положение критическое, не теряйте время!», — передает слова Салмина портал 56orb.
Отметим, что после очередного поднятия воды в Оренбурге перекрыли мост, ведущий в Южный микрорайон. Водители медленно передвигаются по проезжей части, они не могут оперативно попасть домой.