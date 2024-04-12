mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Мэр Оренбурга просит жителей эвакуироваться

В Оренбурге зазвучали сирены

12 апреля 2024, 13:35
Фото: 56ORB

Мэр Оренбурга просит жителей эвакуироваться

Мэр Оренбурга Сергей Салмин попросил массово эвакуироваться. Население услышало сирены в городе, передает чиновник в своем Telegram-канале.

Паводковая ситуация в столице региона сегодня крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и достиг значения в 1143.

Градоначальник попросил жителей ЖК «Гранд-парк», поселков им. Куйбышева и Солнечного, 23 микрорайона, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчиный городок срочно эвакуироваться. Им лучше взять свои документы, лекарства, вещи первой необходимости.

«Положение критическое, не теряйте время!», — передает слова Салмина портал 56orb.

Отметим, что после очередного поднятия воды в Оренбурге перекрыли мост, ведущий в Южный микрорайон. Водители медленно передвигаются по проезжей части, они не могут оперативно попасть домой.

Глава Оренбурга попросил у мэра Уфы питьевую воду
Узнать подробнее
Читайте также:
В уфимских школах начали собирать питьевую воду для Оренбургской областиВ Башкирии начнет снижаться уровень степных и горных рекСпасатели Уфы помогают пострадавшим от прорыва дамбы оренбуржцам
#Марина Шорина#Происшествия#Потоп#Затопление#Оренбург
Подпишитесь
Уфимский летчик установил мировой рекорд
Сегодня, 14:39
Друга стрелка из Башкирии задержали за укрывательство
Сегодня, 13:55
В Уфе разваливается подземка
Сегодня, 15:44
Уфимских водителей проверяют в пятницу вечером
Сегодня, 16:33
«Инопланетяне развернулись»: уфимцев удивило явление в небе
Сегодня, 16:48
Водителя «Башавтотранса» лишили прав после наезда на ребенка
Сегодня, 16:59
"