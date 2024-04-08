В уфимских школах начали собирать питьевую воду для Оренбургской области

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Ранее глава Оренбурга обращался к мэру Уфы с просьбой помочь с доставкой питьевой воды в город. Из-за угрозы отключения водозабора без нее могут остаться более 150 тысяч жителей Оренбурга.
«У нас в школе попросили каждый класс принести по пятилитровой бутыли воды. Естественно, родители привозят, помогают. Очень переживаем за соседний регион, люди попали в ужасную беду», — рассказывает уфимец Альберт Р.
Напомним, в пятницу, 5 апреля, в городе Орск Оренбургской области произошел прорыв дамбы. В зоне затопления оказались тысячи жилых домов — экстренные службы провели массовую эвакуацию местных жителей.