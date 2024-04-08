mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В уфимских школах начали собирать питьевую воду для Оренбургской области

В уфимских школах начали собирать питьевую воду для Оренбургской области

8 апреля 2024, 06:24
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
В школах и детских садах Уфы начали собирать питьевую воду для жителей Оренбургской области. Об этом Mkset сообщил собственный источник.

Ранее глава Оренбурга обращался к мэру Уфы с просьбой помочь с доставкой питьевой воды в город. Из-за угрозы отключения водозабора без нее могут остаться более 150 тысяч жителей Оренбурга.

Глава Оренбурга попросил у мэра Уфы питьевую воду
Узнать подробнее
«У нас в школе попросили каждый класс принести по пятилитровой бутыли воды. Естественно, родители привозят, помогают. Очень переживаем за соседний регион, люди попали в ужасную беду», — рассказывает уфимец Альберт Р.

Напомним, в пятницу, 5 апреля, в городе Орск Оренбургской области произошел прорыв дамбы. В зоне затопления оказались тысячи жилых домов — экстренные службы провели массовую эвакуацию местных жителей.

#Общество#Происшествия#Уфа#Оренбургская область#Новости Башкирии#ЧП#Затопление#Оренбург#Орск#Прорыв дамбы
Подпишитесь
Фоторепортаж. Разруха и собачья конура: как выглядит дамба на набережной реки Уфы
Сегодня, 10:22
Глава Башкирии высказался о поисках пропавших в Уфе подростков
Сегодня, 08:50
В Башкирии двое маралов едва не оказались в западне из-за паводка
Сегодня, 08:34
В Уфе из-за аварии встали трамваи
Сегодня, 07:56
В Уфе перекроют улицы на время Ураза-байрама
Сегодня, 07:33
Еще один долг «Башкиравтодора»
5 апреля, 05:22
"