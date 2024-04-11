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Спасатели Уфы помогают пострадавшим от прорыва дамбы оренбуржцам

Спасатели Уфы помогают пострадавшим от прорыва дамбы оренбуржцам

11 апреля 2024, 07:40
Фото: МЧС
В Оренбургскую область для помощи пострадавшим от прорыва дамбы прибыли спасатели из Уфы. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Сейчас в затопленном поселке Тоцкое работают 11 сотрудников Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС. С 5 апреля спасатели эвакуировали 150 человек, среди которых 40 детей, а также несколько десятков домашних питомцев.

«На машине повышенной проходимости и лодках дежурят круглосуточно, проводят мониторинг уровня воды, где это уже возможно откачивают воду из подвалов, доставляют продукты питания тем, кто отказывается от эвакуации», — рассказали в МЧС.
#Общество#Происшествия#Уфа#Паводок#Погода#Оренбургская область#Новости Башкирии#Спасатели#МЧС#Половодье#Затопление#Прорыв дамбы
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