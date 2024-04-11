Спасатели Уфы помогают пострадавшим от прорыва дамбы оренбуржцам

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Сейчас в затопленном поселке Тоцкое работают 11 сотрудников Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС. С 5 апреля спасатели эвакуировали 150 человек, среди которых 40 детей, а также несколько десятков домашних питомцев.
«На машине повышенной проходимости и лодках дежурят круглосуточно, проводят мониторинг уровня воды, где это уже возможно откачивают воду из подвалов, доставляют продукты питания тем, кто отказывается от эвакуации», — рассказали в МЧС.