Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски намерен покинуть Уфы ради НХЛ

По мнению журналистов, хоккеист определился с будущим — он хочет играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Ранее он выступал за клуб «Сан-Хосе Шаркс», где провёл два сезона, но в регулярном чемпионате сыграл всего 24 матча. С 2022 года Александр Хмелевски играет за уфимский «Салават Юлаев» — здесь его дела пошли успешнее. Так, в общей сложности в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги он провёл 134 матча, в которых забросил 53 шайбы. Общий счёт набранных очков (по системе гол+пас) превысил 100 баллов.