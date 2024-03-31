Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски намерен покинуть Уфы ради НХЛ

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Американский нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Александр Хмелевски не собирается оставаться в Уфе. Об этом сообщает портал Sports.ru со ссылкой на издание «Бизнес online».
По мнению журналистов, хоккеист определился с будущим — он хочет играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Ранее он выступал за клуб «Сан-Хосе Шаркс», где провёл два сезона, но в регулярном чемпионате сыграл всего 24 матча. С 2022 года Александр Хмелевски играет за уфимский «Салават Юлаев» — здесь его дела пошли успешнее. Так, в общей сложности в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги он провёл 134 матча, в которых забросил 53 шайбы. Общий счёт набранных очков (по системе гол+пас) превысил 100 баллов.
Sports.ru передаёт, что в планах Александра Хмелевски — заключить контракт с клубом НХЛ, но включить в соглашение пункт о разрешении вернуться в КХЛ, если боссы захотят отправить его в фарм-клуб, выступающий в Американской хоккейной лиге. Причины такого решения и команды, к которым присматривается форвард, не называются. Однако права на игрока за океаном принадлежат всё тому же «Сан-Хосе Шаркс».
Стоит отметить, что срок соглашения «Салавата Юлаева» с Хмелевски истекает 30 апреля. Гендиректор клуба Ринат Баширов ранее назвал непростой ситуации с продлением контракта.