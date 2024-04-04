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Спецборт самолёта расскажет стране о национальной культуре Башкирии

В России появится «уфимский» «Самболёт»

4 апреля 2024, 05:14
Фото: 1MI

Спецборт самолёта расскажет стране о национальной культуре Башкирии

Проект поддержит авиакомпания «Россия»

27 апреля авиаперевозчик представит миру креативную ливрею. В её создании принимала участие Всероссийская федерация самбо. Специальную надпись «Самболёт» нанесут на «Суперджет» с именем «Уфа» (RA-89146). А 16 ноября в столице республики отпразднуют день рождения самбо. В прошлом году Уфа тоже принимала масштабное мероприятие — в столице проходил международный турнир «Гран-При».

Основная цель у такого проекта — популяризировать уникальный вид спорта. Инициативу разработки спецливреи «Самболёт поддержала партия „Единая Россия“, отметив её важность, ведь самбо, что в переводе означает „самооборона без оружия“, зародилось именно в нашей стране.

Сегодня об этом направлении в спорте можно говорить не просто как о рациональной технике самообороны. Его значение гораздо глубже, как говорится в карточке презентации «Самболёта» самбо — это «часть национальной культуры, отечественной истории, побед, энергии и силы».

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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