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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

В Уфе будут охранять здание в центре города

Усадьбу Султановой в Уфе будут охранять как памятник культуры

5 марта 2024, 14:33
Фото: Скриншот документов

В Уфе будут охранять здание в центре города

В Уфе усадьбу Султанова признали объектом культурного наследия регионального значения. Теперь за памятником истории и архитектуры будет установлена охрана. Такой документ принял начальник управления Башкультнасления Салават Кулбахтин.

Согласно приказу, объект находится по адресу: улица Ленина, дом №39/2. Предметом охраны стали особенности, подлежащие обязательному сохранению. Так, нужно оставить в прежнем прямоугольном состоянии двухэтажное кирпичное здание с цокольным этажом.

Управление досконально изучило памятник архитектуры, определило особенности планировки и конструкций, композиционные решения. В дореволюционное время здание принадлежало Марьям Султановой и было спроектировано неизвестным архитектором.

В конце прошлой недели в Уфе загорелось здание на улице Коммунистической. Оно считается потенциальным памятником культурного наследия и принадлежало дворянам Поповым.

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#Общество#Культура#Уфа#Памятник#Объект культурного наследия#Марина Шорина
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