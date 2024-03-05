Усадьбу Султановой в Уфе будут охранять как памятник культуры

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Согласно приказу, объект находится по адресу: улица Ленина, дом №39/2. Предметом охраны стали особенности, подлежащие обязательному сохранению. Так, нужно оставить в прежнем прямоугольном состоянии двухэтажное кирпичное здание с цокольным этажом.
Управление досконально изучило памятник архитектуры, определило особенности планировки и конструкций, композиционные решения. В дореволюционное время здание принадлежало Марьям Султановой и было спроектировано неизвестным архитектором.
В конце прошлой недели в Уфе загорелось здание на улице Коммунистической. Оно считается потенциальным памятником культурного наследия и принадлежало дворянам Поповым.