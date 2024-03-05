Усадьбу Султановой в Уфе будут охранять как памятник культуры

В Уфе будут охранять здание в центре города

В Уфе усадьбу Султанова признали объектом культурного наследия регионального значения. Теперь за памятником истории и архитектуры будет установлена охрана. Такой документ принял начальник управления Башкультнасления Салават Кулбахтин.