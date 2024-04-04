В Ишимбае автомобиль на скорости влетел в остановку

«Это случилось так неожиданно, за считанные секунды. Вот только машина была на дороге, а потом грохот и всё, остановка повалена, машина замерла. Сразу подумали, что было бы, если на остановке стояли люди, жутко представить», «Может мужчина уснул за рулем или отвлёкся, не знаю, главное, что все живы. За мальчика испугались конечно, пусть выздоравливает!», — делятся впечатлениями очевидцы аварии.