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Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

В Башкирии машина на полном ходу снесла остановку

В Ишимбае автомобиль на скорости влетел в остановку

4 апреля 2024, 08:34
Фото: Mbatash

В Башкирии машина на полном ходу снесла остановку

Среди пострадавших ребёнок.

Происшествие случилось в городе Ишимбай в микрорайоне Майский. По рассказам очевидцев, водитель автомобиля, двигаясь по дороге, внезапно влетел в остановку общественно транспорта. К счастью, на остановке в это время никого не было. А вот внутри салона автомобиля находился ребенок — сын водителя. Мальчику 12 лет, в результате аварии у него ушиб позвоночника. Отец отделался легким испугом без травм.

«Это случилось так неожиданно, за считанные секунды. Вот только машина была на дороге, а потом грохот и всё, остановка повалена, машина замерла. Сразу подумали, что было бы, если на остановке стояли люди, жутко представить», «Может мужчина уснул за рулем или отвлёкся, не знаю, главное, что все живы. За мальчика испугались конечно, пусть выздоравливает!», — делятся впечатлениями очевидцы аварии.

На данный момент в деталях ДПТ разбирается полиция.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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