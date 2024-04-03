Стали известны подробности страшной аварии у Тинькоффхола в Уфе

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
По данным, которые удалось получить от экстренных служб республики известно, что 37-летний водитель, передвигавшийся за рулём «ВАЗ-2114» не был законным владельцем автомобиля. Он и его пассажир, которому было всего лишь 18 лет, угнали машину на Зорге. На краденном транспортном средстве знакомые выехали на Проспект Октября. Видимо желая побыстрее скрыться с места преступления, угонщики прибавили газу, чтобы проскочить на красный свет светофора, но внезапно произошло столкновение с другим автомобилем.
«На скорости „ВАЗ“ попытался проскочить на „красный“, но на пути уже был „Фольксваген Поло“ — столкновения избежать не получилось. Отечественную легковушку от удара отбросило на металлическое ограждение, затем автомобиль врезался в дерево», — рассказал сотрудник экстренных служб региона.
Как оказалось, у водителя, совершившего кражу автомобиля, большой преступный опыт, более десяти раз мужчину привлекали к уголовной ответственности. В результате аварии оба злоумышленника погибли.