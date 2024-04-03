Стали известны подробности страшной аварии у Тинькоффхола в Уфе

По данным, которые удалось получить от экстренных служб республики известно, что 37-летний водитель, передвигавшийся за рулём «ВАЗ-2114» не был законным владельцем автомобиля. Он и его пассажир, которому было всего лишь 18 лет, угнали машину на Зорге. На краденном транспортном средстве знакомые выехали на Проспект Октября. Видимо желая побыстрее скрыться с места преступления, угонщики прибавили газу, чтобы проскочить на красный свет светофора, но внезапно произошло столкновение с другим автомобилем.