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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Смертельная авария в Башкирии получила криминальное продолжение

Стали известны подробности страшной аварии у Тинькоффхола в Уфе

3 апреля 2024, 13:52
Фото: Новости. Уфа Башкортостан.

Смертельная авария в Башкирии получила криминальное продолжение

Один из погибших совершил преступление перед тем как сесть за руль.

По данным, которые удалось получить от экстренных служб республики известно, что 37-летний водитель, передвигавшийся за рулём «ВАЗ-2114» не был законным владельцем автомобиля. Он и его пассажир, которому было всего лишь 18 лет, угнали машину на Зорге. На краденном транспортном средстве знакомые выехали на Проспект Октября. Видимо желая побыстрее скрыться с места преступления, угонщики прибавили газу, чтобы проскочить на красный свет светофора, но внезапно произошло столкновение с другим автомобилем.

«На скорости „ВАЗ“ попытался проскочить на „красный“, но на пути уже был „Фольксваген Поло“ — столкновения избежать не получилось. Отечественную легковушку от удара отбросило на металлическое ограждение, затем автомобиль врезался в дерево», — рассказал сотрудник экстренных служб региона.

Как оказалось, у водителя, совершившего кражу автомобиля, большой преступный опыт, более десяти раз мужчину привлекали к уголовной ответственности. В результате аварии оба злоумышленника погибли.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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