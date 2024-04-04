Школьники Башкортостана могут пройти предварительный онлайн-отбор в ГИТИС

— Молодежь Башкортостана ежегодно проявляет большую активность в нашем образовательном проекте. Несколько лет назад одним из лучших участников направления стал молодой житель Мелеуза — Данил Федоров. После онлайн-выступления молодому человеку засчитали экстерном прохождение сразу двух отборочных туров на актерский факультет ГИТИСа. А ранее 16-летняя Арина Ковалева вошла в тройку лидеров творческого конкурса «Мастерская ГИТИСа». Я рад, что проект «Поколение М» дает детям возможность творческой реализации, вне зависимости от того, где они проживают — в столице или в маленьком городе республики», — отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.