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Школьники Башкортостана могут пройти предварительный онлайн-отбор в ГИТИС

Школьники Башкортостана могут пройти предварительный онлайн-отбор в ГИТИС

4 апреля 2024, 11:49
Фото: МТС
Встречи преподавателей с абитуриентами республики пройдут на цифровой платформе МТС Линк. Лучшие участники могут быть рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС.

Предварительный онлайн-отбор студентов пройдет в этом году на двух направлениях: актерского факультета и факультета сценографии (кафедра искусства грима).

Онлайн-консультации на актерский факультет ГИТИСа для абитуриентов из Башкирии пройдут в апреле. На мероприятие приглашаются школьники, которые хотят поступить в театральный ВУЗ и связать свою жизнь со сценой. Оценивать поступающих будет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева.

Желающим принять участие в отборочном туре на актерский факультет необходимо подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Выбранные произведения должны быть небольшими по объему — на выступление каждого абитуриента будет отведено до 10 минут. Оценивается, прежде всего, глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей.

Дополнительно на первой встрече педагога с абитуриентами проверяется музыкальность, чувство ритма и пластичность. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец.

Поступающим на факультет сценографии по направлению «Художник по гриму» необходимо выполнить предварительное задание: разработать сценический грим Снежной королевы из сказки Ханса Кристиана Андерсена. Нарисовать эскиз грима персонажа предлагается в любой технике. Оценивать абитуриентов в этом направлении будет руководитель мастерской кафедры искусства грима ГИТИСа Евгения Малинковская.

— Молодежь Башкортостана ежегодно проявляет большую активность в нашем образовательном проекте. Несколько лет назад одним из лучших участников направления стал молодой житель Мелеуза — Данил Федоров. После онлайн-выступления молодому человеку засчитали экстерном прохождение сразу двух отборочных туров на актерский факультет ГИТИСа. А ранее 16-летняя Арина Ковалева вошла в тройку лидеров творческого конкурса «Мастерская ГИТИСа». Я рад, что проект «Поколение М» дает детям возможность творческой реализации, вне зависимости от того, где они проживают — в столице или в маленьком городе республики», — отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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