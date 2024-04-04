Школьники Башкортостана могут пройти предварительный онлайн-отбор в ГИТИС

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Предварительный онлайн-отбор студентов пройдет в этом году на двух направлениях: актерского факультета и факультета сценографии (кафедра искусства грима).
Онлайн-консультации на актерский факультет ГИТИСа для абитуриентов из Башкирии пройдут в апреле. На мероприятие приглашаются школьники, которые хотят поступить в театральный ВУЗ и связать свою жизнь со сценой. Оценивать поступающих будет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева.
Желающим принять участие в отборочном туре на актерский факультет необходимо подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Выбранные произведения должны быть небольшими по объему — на выступление каждого абитуриента будет отведено до 10 минут. Оценивается, прежде всего, глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей.
Дополнительно на первой встрече педагога с абитуриентами проверяется музыкальность, чувство ритма и пластичность. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец.
Поступающим на факультет сценографии по направлению «Художник по гриму» необходимо выполнить предварительное задание: разработать сценический грим Снежной королевы из сказки Ханса Кристиана Андерсена. Нарисовать эскиз грима персонажа предлагается в любой технике. Оценивать абитуриентов в этом направлении будет руководитель мастерской кафедры искусства грима ГИТИСа Евгения Малинковская.
— Молодежь Башкортостана ежегодно проявляет большую активность в нашем образовательном проекте. Несколько лет назад одним из лучших участников направления стал молодой житель Мелеуза — Данил Федоров. После онлайн-выступления молодому человеку засчитали экстерном прохождение сразу двух отборочных туров на актерский факультет ГИТИСа. А ранее 16-летняя Арина Ковалева вошла в тройку лидеров творческого конкурса «Мастерская ГИТИСа». Я рад, что проект «Поколение М» дает детям возможность творческой реализации, вне зависимости от того, где они проживают — в столице или в маленьком городе республики», — отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.