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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

В Башкирии 23 водителя могли спровоцировать серьёзные ДТП

В Уфе в минувшие выходные 23 автомобилиста могли стать причиной страшных аварий

1 апреля 2024, 06:28
Фото: 1MI

В Башкирии 23 водителя могли спровоцировать серьёзные ДТП

Всего нарушителей было гораздо больше.

В выходные в столице республики инспекторы ДПС при патрулировании улиц сумели задержать 30 автомобилистов с жёстким нарушением правил дорожного движения. 23 водителя передвигались за рулем своей машины в состоянии алкогольного опьянения. Семь человек управляли автомобилем без водительских прав.

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В целом нарушителей было ещё больше. По данным Госавтоинспекции столицы за минувшие выходные сотрудниками ГИБДД было пресечено 766 нарушений правил дорожного движения. В большей степени попадались водители, которые игнорировали использование ремня безопасности. Таких нарушений зафиксировано 74.

Еще 55 случаев были связаны с несоблюдением правил перевозки детей. 39 автомобилистов отличились тем, что не уступили дорогу пешеходам. При этом сами пешеходы также активно нарушали правила дорожного движения. В этом случае к ответственности привлекли 38 человек.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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