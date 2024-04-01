В Уфе в минувшие выходные 23 автомобилиста могли стать причиной страшных аварий

Еще 55 случаев были связаны с несоблюдением правил перевозки детей. 39 автомобилистов отличились тем, что не уступили дорогу пешеходам. При этом сами пешеходы также активно нарушали правила дорожного движения. В этом случае к ответственности привлекли 38 человек.