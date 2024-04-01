В Уфе в минувшие выходные 23 автомобилиста могли стать причиной страшных аварий

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В выходные в столице республики инспекторы ДПС при патрулировании улиц сумели задержать 30 автомобилистов с жёстким нарушением правил дорожного движения. 23 водителя передвигались за рулем своей машины в состоянии алкогольного опьянения. Семь человек управляли автомобилем без водительских прав.
В целом нарушителей было ещё больше. По данным Госавтоинспекции столицы за минувшие выходные сотрудниками ГИБДД было пресечено 766 нарушений правил дорожного движения. В большей степени попадались водители, которые игнорировали использование ремня безопасности. Таких нарушений зафиксировано 74.
Еще 55 случаев были связаны с несоблюдением правил перевозки детей. 39 автомобилистов отличились тем, что не уступили дорогу пешеходам. При этом сами пешеходы также активно нарушали правила дорожного движения. В этом случае к ответственности привлекли 38 человек.