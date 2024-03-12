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В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Русланом Габитовым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Русланом Габитовым

12 марта 2024, 10:30
Фото: 1MI
Свои соболезнования родным и близким погибшего выразил глава администрации Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов.

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Русланом Габитовым.

Фото: Рустэм Шамсутдинов/ VK.com

Руслан Фиргатович Габитов родился 8 мая 2001 года в деревне Верхнеюлдашево. После окончания школы поступил в механико-строительный колледж в Салавате. С 2022 года проходил срочную службу в армии, где и принял решение отправиться в зону спецоперации для прохождения военной службы по контракту.

— Выражаю искренние соболезнования семье, родным, близким и друзьям Руслана Габитова. Он был настоящим патриотом! — написал Рустэм Шамсутдинов в соцсетях.
#Общество#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО
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