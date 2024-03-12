Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Русланом Габитовым.
Руслан Фиргатович Габитов родился 8 мая 2001 года в деревне Верхнеюлдашево. После окончания школы поступил в механико-строительный колледж в Салавате. С 2022 года проходил срочную службу в армии, где и принял решение отправиться в зону спецоперации для прохождения военной службы по контракту.
— Выражаю искренние соболезнования семье, родным, близким и друзьям Руслана Габитова. Он был настоящим патриотом! — написал Рустэм Шамсутдинов в соцсетях.