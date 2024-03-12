В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Русланом Габитовым.

Руслан Фиргатович Габитов родился 8 мая 2001 года в деревне Верхнеюлдашево. После окончания школы поступил в механико-строительный колледж в Салавате. С 2022 года проходил срочную службу в армии, где и принял решение отправиться в зону спецоперации для прохождения военной службы по контракту.