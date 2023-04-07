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Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

В ходе СВО погиб уроженец Башкирии Ильсур Якупов

7 апреля 2023, 09:15
Об этом сообщает глава Белокатайского района в своих социальных сетях.

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Белокатайского района Ильсур Якупов. Как сообщает глава муниципалитета Масхут Минигалин, мужчина погиб при исполнении служебного долга.

— Ильсур был хорошим сыном, братом, верным другом и товарищем. Добрый, отзывчивый, трудолюбивый, ответственный и спокойный. Именно таким он останется в сердцах родных и близких, — пишет Минигалин.

Дату и место прощания с Ильсуром Якуповым сообщат дополнительно. 

Фото: Масхут Минигалин // vk.com
#Элина Сайфранова
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