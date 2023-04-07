В ходе СВО погиб уроженец Башкирии Ильсур Якупов

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В ходе специальной военной операции погиб уроженец Белокатайского района Ильсур Якупов. Как сообщает глава муниципалитета Масхут Минигалин, мужчина погиб при исполнении служебного долга.
— Ильсур был хорошим сыном, братом, верным другом и товарищем. Добрый, отзывчивый, трудолюбивый, ответственный и спокойный. Именно таким он останется в сердцах родных и близких, — пишет Минигалин.
Дату и место прощания с Ильсуром Якуповым сообщат дополнительно.