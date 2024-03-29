28% сотрудников сливают рабочие логины и пароли в фишинговых рассылках

— В корпоративной переписке следует быть предельно внимательным — обращать внимание на адреса отправителя, особенно в письмах с привлекательными предложениями, акциями или опросами. Если ссылка в письме ведет на незнакомый интернет-ресурс, не переходите по ней и тем более не вводите какую-либо конфиденциальную информацию, будь то паспортные данные или логины и пароли от рабочих аккаунтов. То же правило относится и к прикрепленным к письму файлам. По нашим данным, после первого обучения по результатам проведенной тренировки процент переходов по фишинговым ссылкам снижается минимум в два раза, однако через некоторое время возвращается к прежним показателям. Поэтому обучение и тренировки сотрудников по повышению киберграмотности для снижения фишинговых инцидентов должны быть регулярными и системными, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.