Депутат от Башкирии Гильмутдинов высказался о врагах России

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Депутат Госдумы от Башкирии Динар Гильмутдинов высказался блогере из Стерлитамака, позволившем себе сделать ряд спорных заявлений о теракте в «Крокус Сити Холле». По мнению праввохранителей, в ходе трансляции мужчина допустил высказывания, «оправдывающие терроризм, разжигающие межнациональную рознь и оскорбляющие память жертв теракта».
Комментируя новость о задержании блогера, Гильмутдинов заявил, что «не только правоохранительным органам, а всему обществу в виде абсолютного неприятия необходимо быстро реагировать на подобные проявления».
— У национализма, нацизма, шовинизма, фашизма нет национальности и территориальной привязки. Практика показывает, что для распространения этих взглядов нужна лишь подготовленная почва. А почва эта — в головах, — написал он в соцсетях.
По мнению Гильмутдинова, доступ к этой почве — в ближайшем окружении, воспитании, интернет-ресурсах.
— Враги России прекрасно понимают, что сила в России в ее единстве национальностей, культуры и конфессий. Сохраним единство — сохранимся как народ, — сказал депутат.