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Депутат от Башкирии Гильмутдинов высказался о врагах России

Депутат от Башкирии Гильмутдинов высказался о врагах России

28 марта 2024, 09:46
Фото: 1MI
Заявление чиновник опубликовал в соцсетях.

Депутат Госдумы от Башкирии Динар Гильмутдинов высказался блогере из Стерлитамака, позволившем себе сделать ряд спорных заявлений о теракте в «Крокус Сити Холле». По мнению праввохранителей, в ходе трансляции мужчина допустил высказывания, «оправдывающие терроризм, разжигающие межнациональную рознь и оскорбляющие память жертв теракта».

Блогера из Башкирии задержали за высказывания о теракте в «Крокус Сити Холле»
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Комментируя новость о задержании блогера, Гильмутдинов заявил, что «не только правоохранительным органам, а всему обществу в виде абсолютного неприятия необходимо быстро реагировать на подобные проявления».

— У национализма, нацизма, шовинизма, фашизма нет национальности и территориальной привязки. Практика показывает, что для распространения этих взглядов нужна лишь подготовленная почва. А почва эта — в головах, — написал он в соцсетях.

По мнению Гильмутдинова, доступ к этой почве — в ближайшем окружении, воспитании, интернет-ресурсах.

— Враги России прекрасно понимают, что сила в России в ее единстве национальностей, культуры и конфессий. Сохраним единство — сохранимся как народ, — сказал депутат.
#Общество#Новости Башкирии
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