Депутат от Башкирии Гильмутдинов высказался о врагах России

Депутат Госдумы от Башкирии Динар Гильмутдинов высказался блогере из Стерлитамака, позволившем себе сделать ряд спорных заявлений о теракте в «Крокус Сити Холле». По мнению праввохранителей, в ходе трансляции мужчина допустил высказывания, «оправдывающие терроризм, разжигающие межнациональную рознь и оскорбляющие память жертв теракта».