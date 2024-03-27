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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Военный из Башкирии захватил бронетехнику ВСУ

Военный из Башкирии захватил бронетехнику ВСУ

27 марта 2024, 13:28
Фото: 1MI
Военнослужащий из Благоварского района захватил в зоне СВО военную технику зарубежного производства. Таким достижением в своем Telegram-канале поделился глава местной администрации Марат Юсупов.

Мужчина встретился с чиновником во время своего краткосрочного отпуска. Он поведал, как захватил немецкую самоходную машину. Трофей он доставил в расположение части.

Как только военный покинул это место, ВСУ якобы нанесли удар по территории, где находилась техника. Его личность не раскрывается.

Накануне Юсупов сообщил, что район отправил еще трех бойцов в зону СВО. Они сами решили встать на защиту родины.

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#Башкортостан#СВО#Участники СВО#Благоварский район#Марина Шорина
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