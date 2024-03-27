Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Мужчина встретился с чиновником во время своего краткосрочного отпуска. Он поведал, как захватил немецкую самоходную машину. Трофей он доставил в расположение части.
Как только военный покинул это место, ВСУ якобы нанесли удар по территории, где находилась техника. Его личность не раскрывается.
Накануне Юсупов сообщил, что район отправил еще трех бойцов в зону СВО. Они сами решили встать на защиту родины.