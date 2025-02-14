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Благоварский район

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2025
Пенсионер закурил на кухне и умер
14 февраля, 07:09
2024
В Башкирии лёг снег
Временный снежный покров устанавливается в некоторых частях Башкортостана, сообщают в соцсетях очевидцы в воскресенье, 27 октября.
27 октября 2024, 08:29
20 светильников вынесли «с ноги» вандалы в башкирском селе
Новую благоустроенную набережную в селе Языково открыли всего несколько дней назад — прошедшей ночью ее разнесли.
26 августа 2024, 13:20
Директор-спортсмен отбирал деньги у подчинённых в Башкирии
4 июля 2024, 06:48
Заморозки и минусовые температуры: какая погода ждет Башкирию
14 мая 2024, 09:26
Мобилизованный радиотелефонист из Башкирии погиб на СВО
У сорокадвухлетнего бойца осталась дочь.
21 апреля 2024, 04:29
Дороги, которые мы не заслужили: топ-5 худших дорог Башкирии
То, что чиновники называют «ямочностью» и «колейностью», вызывает массу неудобств для местных жителей.
6 апреля 2024, 04:00
Запах фекалий вместо детской площадки: как выглядит двор в райцентре в Башкирии
В Языково дети не могут поиграть во дворе из-за грязи и канализационных отходов.
4 апреля 2024, 11:37
В Башкирии шайка грабителей угодила в тюрьму
Бандиты кошмарили жителей 7 районов республики, вытаскивая из домов наградные значки, технику и инструменты.
4 апреля 2024, 10:27
Военный из Башкирии захватил бронетехнику ВСУ
Военнослужащий из Благоварского района захватил в зоне СВО военную технику зарубежного производства. Таким достижением в своем Telegram-канале поделился глава местной администрации Марат Юсупов.
27 марта 2024, 13:28
45-летний киномеханик из Башкирии погиб на СВО
Мужчина служил помощником гранатомётчика. Его похоронили на малой родине.
6 марта 2024, 03:12
Офицер из Башкирии был призван по мобилизации и погиб на СВО
Артур Володин работал электромонтёром в Ханты-Мансийском автономном округе, но погиб под Авдеевкой. 26 февраля ему должно было исполниться 38 лет.
4 марта 2024, 05:58
Мошенники испугали чиновников из Башкирии проверками из ФСБ
На этот раз пришлось объяснять ситуацию главам Благоварского и Аскинского районов.
26 февраля 2024, 13:04
Разведчик-радиотелефонист из Башкирии погиб на СВО
Мужчина подписал контракт с министерством обороны летом прошлого года.
18 февраля 2024, 08:08
2023
От краплёных премий и прокурора не зарекайся: в Башкирии уволили директора спортшколы
В Благоварском районе руководитель ДЮСШ выписывал подчинённым премии, часть которой под угрозой увольнения заставлял отдавать себе в наличке.
29 декабря 2023, 17:06
«Где дорога, там и яма» Жители Башкирии в оригинальной форме высказали недовольство
27 ноября 2023, 12:50
Цена жизни: суд взыскал 1,4 млн с компании, из-за которой возле Уфы погибло 6 человек
Полтора года назад маршрутка столкнулась с грузовиком дорожной службы.
13 ноября 2023, 06:14
Туалет один, нет оборудования: в Башкирии требуют привести в порядок спорткомплекс
Раньше там проводили районные соревнования.
22 октября 2023, 04:14
«Жгут полиэтилен и сталкивают в речку» Житель Башкирии пожаловался на бизнесмена
По словам мужчины, загрязняется речка, несущая воды к Белой.
22 октября 2023, 03:24
«Нас решили отравить?» Жители Башкирии трубят о невыносимом запахе птичьего помёта
Обращение поступило в редакцию Mkset
2 октября 2023, 10:16

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