Хабиров рассказал об отправившемся на СВО депутате

На своей странице во «ВКонтакте» руководитель РБ поведал, как Габбасов прожил свои годы. Он начинал работать в местном АТП, а через несколько лет возглавил компанию. В 2012 году его назначили директором МУП «Производственное управление ЖКХ», которое занимается теплоснабжением и поставкой жилищно-коммунальных услуг.