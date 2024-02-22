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Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Хабиров рассказал об отправившемся на СВО депутате

Хабиров рассказал об отправившемся на СВО депутате

22 февраля 2024, 13:43
Фото: Радий Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о депутате Совета Аургазинского района Айрате Габбасове. Народный избранник в возрасте 55 лет отправился на СВО. Однако праздничный день он проведет дома, в краткосрочном отпуске.

На своей странице во «ВКонтакте» руководитель РБ поведал, как Габбасов прожил свои годы. Он начинал работать в местном АТП, а через несколько лет возглавил компанию. В 2012 году его назначили директором МУП «Производственное управление ЖКХ», которое занимается теплоснабжением и поставкой жилищно-коммунальных услуг.

Жители Аургазинского района избрали Габбасова депутатом Совета. Он оказывал благотворительную и меценатскую помощь школам, детским садам, спортивной школе, домам культуры, участникам ВОВ и других локальных войн.

После начала СВО специалист сначала собирал гуманитарную помощь для военнослужащих, а летом прошлого года ушел и сам. Его характеризуют как дисциплинированного, добросовестного и исполнительного бойца, пишет Хабиров.

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