Хабиров рассказал об отправившемся на СВО депутате

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
На своей странице во «ВКонтакте» руководитель РБ поведал, как Габбасов прожил свои годы. Он начинал работать в местном АТП, а через несколько лет возглавил компанию. В 2012 году его назначили директором МУП «Производственное управление ЖКХ», которое занимается теплоснабжением и поставкой жилищно-коммунальных услуг.
Жители Аургазинского района избрали Габбасова депутатом Совета. Он оказывал благотворительную и меценатскую помощь школам, детским садам, спортивной школе, домам культуры, участникам ВОВ и других локальных войн.
После начала СВО специалист сначала собирал гуманитарную помощь для военнослужащих, а летом прошлого года ушел и сам. Его характеризуют как дисциплинированного, добросовестного и исполнительного бойца, пишет Хабиров.