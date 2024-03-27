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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Боец из Кигинского района Башкирии погиб на СВО

В Башкирии простились с работником колхоза, погибшим на СВО

27 марта 2024, 10:25
Фото: Зухра Гордиенко / https://vk.com/id306580157

Боец из Кигинского района Башкирии погиб на СВО

Мужчина трудился механизатором в сельскохозяйственных предприятиях.

В Кигинском районе простятся с Ильясом Шариповым, который погиб на СВО. Об этом рассказала глава районной администрации Зухра Гордиенко.

Ильяс Шарипов родился в деревне Октябрь. После окончания Нижнекигинской средней школы парень уехал учиться в Уфу. В 1993 году отправился на срочную службу в ВС РФ.

Вернувшись из армии на малую родину, Ильяс устроился механизатором в колхоз им. Калинина. В 2009 году он переехал с семьёй в деревню Кульметово в том же Кигинском районе. Там он работал в сельскохозяйственной организации ООО «СП „Северо-Восток“».

Минувшей осенью Ильяс Шарипов принял решение подписать контракт с ВС РФ и отправиться в зону проведения СВО. Сегодня пришло извещение о гибели военнослужащего.

Траурная церемония пройдёт 28 марта в деревне Кульметово, начало — в 12:00.

В начале марта в Кигинском районе проводили в последний путь командира мотострелкового отделения. До этого глава администрации сообщила о гибели вахтовика, трудившегося в Екатеринбурге.

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#Общество#Новости Башкирии#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Кигинский район
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