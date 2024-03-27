В Башкирии простились с работником колхоза, погибшим на СВО

Вернувшись из армии на малую родину, Ильяс устроился механизатором в колхоз им. Калинина. В 2009 году он переехал с семьёй в деревню Кульметово в том же Кигинском районе. Там он работал в сельскохозяйственной организации ООО «СП „Северо-Восток“».