В Башкирии в последний путь проводили начальника отделения полиции, погибшего на СВО

Ильфат Кульсарин родился 26 ноября 1969 года в деревне Нижний Аллагуват Стерлибашевского района. Работу в органах правопорядка он начал в молодости. Ему пришлось поучаствовать в боевых действиях на Северном Кавказе. С 2016 по 2022 год он возглавлял отделение МВД России по Стерлибашевскому району.