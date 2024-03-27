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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Начальник отделения полиции из Башкирии погиб на СВО

В Башкирии в последний путь проводили начальника отделения полиции, погибшего на СВО

27 марта 2024, 11:02
Фото: Рустам Рахмангулов / https://vk.com/rakhmangulov_rk

Начальник отделения полиции из Башкирии погиб на СВО

Мужчина застал боевые действия на Северном Кавказе.

Стерлибашевский рйон простился с Ильфатом Кульсариным, ранее отправившегося на СВО. Об этом сообщил глава администрации Рустам Рахматуллин.

Ильфат Кульсарин родился 26 ноября 1969 года в деревне Нижний Аллагуват Стерлибашевского района. Работу в органах правопорядка он начал в молодости. Ему пришлось поучаствовать в боевых действиях на Северном Кавказе. С 2016 по 2022 год он возглавлял отделение МВД России по Стерлибашевскому району.

В 2023 году Ильфат Сибагатуллович подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения СВО. Там он стал заместителем командира взвода — командиром отделения в башкирском отряде «Ватан». В середине марта Ильфат Кульсарин погиб.

Прощание с ним состоялось 27 марта на Южном кладбище в Дёмском районе Уфы.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Стерлибашевский район
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