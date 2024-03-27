В Башкирии в последний путь проводили начальника отделения полиции, погибшего на СВО

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Стерлибашевский рйон простился с Ильфатом Кульсариным, ранее отправившегося на СВО. Об этом сообщил глава администрации Рустам Рахматуллин.
Ильфат Кульсарин родился 26 ноября 1969 года в деревне Нижний Аллагуват Стерлибашевского района. Работу в органах правопорядка он начал в молодости. Ему пришлось поучаствовать в боевых действиях на Северном Кавказе. С 2016 по 2022 год он возглавлял отделение МВД России по Стерлибашевскому району.
В 2023 году Ильфат Сибагатуллович подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения СВО. Там он стал заместителем командира взвода — командиром отделения в башкирском отряде «Ватан». В середине марта Ильфат Кульсарин погиб.
Прощание с ним состоялось 27 марта на Южном кладбище в Дёмском районе Уфы.