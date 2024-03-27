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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 07:38

В Башкирии судебные приставы прокомментировали ситуацию с обвинением сотрудницы

В службе судебных приставов прокомментировали ситуацию по делу бывшей сотрудницы

27 марта 2024, 07:26
Фото: 1MI

В Башкирии судебные приставы прокомментировали ситуацию с обвинением сотрудницы

Уфимку обвинили в краже денег и чужого имущества.

Напомним, ранее мы уже публиковали статью о деле бывшего инспектора службы судебных приставов. Алину Машарипову обвинили в мошенничестве. Второй год она находится под следствием. Мы получили официальный комментарий от ФССП:

«Проводятся следственные мероприятия, в рамках предварительного расследования уголовного дела разглашение данных является недопустимым», — прокомментировали ситуацию в ФССП.

Узнать об истории подробнее можно здесь.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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