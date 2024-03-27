В службе судебных приставов прокомментировали ситуацию по делу бывшей сотрудницы

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Напомним, ранее мы уже публиковали статью о деле бывшего инспектора службы судебных приставов. Алину Машарипову обвинили в мошенничестве. Второй год она находится под следствием. Мы получили официальный комментарий от ФССП:
«Проводятся следственные мероприятия, в рамках предварительного расследования уголовного дела разглашение данных является недопустимым», — прокомментировали ситуацию в ФССП.
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