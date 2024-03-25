Инспектор службы судебных приставов считает, что ее незаконно обвинили в преступлении

Но обвинить уфимку не помешали даже те обстоятельства, что у неё не было изъяты улики, что могло бы подтвердить хищение денег или машины. Согласно ее обращению, сначала Алину пригласили на допрос как свидетеля по делу должников, женщина должна была дать показания по другому участнику данной истории. Потом ей предложили дать показания на своё руководство, взамен пообещав изменить меру пресечения в виде домашнего ареста. Инспектор отказалась, и дальше разбирательство всё больше стало походить на запутанный клубок интриг и подковёрных игр. Так Алина сама попала под суд, с ноября 2023 года женщина находится под домашним арестом, ее имущество также не подлежит реализации.