Инспектор службы судебных приставов считает, что ее незаконно обвинили в преступлении

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В ноябре 2023 года, в Уфе в отношении Алины Машариповой было возбуждено уголовное дело по подозрению в преступлении, которого, как утверждает уфимка, она не совершала. (В редакции имеется ее обращение к генеральному прокурору РФ, –прим. ред.) Бывший инспектор отдела организации исполнительного розыска, реализации имущества должников, в службе судебных приставов проработала не один год. Дело, которое попало в руки 36-летней сотрудницы в 2020 году, ничем не отличалось от остальных, но именно с него и начались несчастья Алины. Должниками оказались две юридические организации. Женщина уверена, её втянули в коррупционную историю.
Процедура ареста имущества состоит из нескольких ступеней, рассказывает бывший инспектор. Сначала возбуждается исполнительное производство, устанавливается имущественное положение должника и накладывается арест на вещи, которые потом конфискуют, сначала для оценки стоимости, а потом для реализации имущества. К своим обязанностям Алина приступает практически на заключительных этапах. В её полномочия на тот момент входила проверка пакета документов, предоставленного судебным приставом-исполнителем.
Под арест в этой истории попал автомобиль. Его стоимость оценили в 787500 рублей. Алина действовала по инструкции, проверила бумаги и передала их вышестоящим коллегам. Однако вскоре уфимке предъявили обвинение в мошенничестве. Согласно ему сотрудница службы судебных приставов якобы организовала незаконно торги арестованного имущества, сама установила цену реализации, и похитила деньги должников.
«Вывод обвинения совершенно смехотворны, — с горечью говорит Алина, они полностью противоречат фактам, а именно многоступенчатой процедуре торгов, установленной федеральным законодательством. Если простыми словами, то цены на транспортные средства устанавливала не я, торги проводила не я, отчуждением авто также занималась не я. В мои полномочия входила лишь проверка полноты пакета документов, предоставленного судебным приставом-исполнителем и согласование данного пакета документов с руководством», — рассказывает Алина.
Но обвинить уфимку не помешали даже те обстоятельства, что у неё не было изъяты улики, что могло бы подтвердить хищение денег или машины. Согласно ее обращению, сначала Алину пригласили на допрос как свидетеля по делу должников, женщина должна была дать показания по другому участнику данной истории. Потом ей предложили дать показания на своё руководство, взамен пообещав изменить меру пресечения в виде домашнего ареста. Инспектор отказалась, и дальше разбирательство всё больше стало походить на запутанный клубок интриг и подковёрных игр. Так Алина сама попала под суд, с ноября 2023 года женщина находится под домашним арестом, ее имущество также не подлежит реализации.
«И это при этом, что я разведена и имею на иждивении двух малолетних детей 2010 и 2016 года рождения! Без меня их некому содержать!» — говорит Алина.
В том, что она стала жертвой коррупционной игры, Алина не сомневается. Ведь дело по факту несостоятельно уже лишь по той причине, что автомобиль, фигурирующий в данном деле, был продан. После реализации транспорта, на расчетный счет федеральной службы судебных приставов была перечислена сумма денег в размере 655 900 рублей. Это разница между стоимостью имущества и суммой долга. Есть подтверждающие копии чеков. Оставшиеся средства судебный пристав должен был перечислить должнику, то есть это не входило в обязанности Алины и она не имела отношения к данным поручениям.
«Я действовала строго в рамках своих полномочий — договора, заключенного руководством УФССП по Республике Башкортостан. А разница между долгом и суммой реализации была перечислена должникам. А мне, в качестве похищенной вменили всю сумму реализованного имущества!» — объясняет обвиняемая.
Сейчас женщина всеми силами пытается доказать свою невиновность.
«Видимо тут ситуация, когда сначала решили привлечь и попробовать арестовать женщину, а уже потом начали разбираться. Такие вещи указывают на чью-либо заинтересованность. Но что очевидно, так это то, что обвинение никак не клеится, ведь состава мошенничества в действиях Алины нет. Уверен, что ситуация будет решена в пользу девушки», — прокомментировал ситуацию юрист Виталий Буркин.
Алина надеется, что ей удастся восстановить справедливость и вернуться к нормальной жизни. Себя она считает честным человеком и уверена, что все обвинения с неё должны быть сняты.
P. S. Редакция обратилась Управление Федеральной службы судебных приставов по РБ за комментарием, как только будет ответ, мы его опубликуем.