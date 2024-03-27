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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

На СВО погиб гранатометчик из Башкирии

Уроженец Салаватского района Башкирии погиб на спецоперации

27 марта 2024, 08:26
Фото: Vk/Марс Кашапов

На СВО погиб гранатометчик из Башкирии

В родном селе бойца прошла траурная церемония.

В селе Идельбаево Салаватского района Башкирии простились с погибшим на СВО Ренатом Саббаховым. Об этом сообщили глава районной администрации Марс Кашапов.

Погибший боец проходил службу в качестве гранатометчика в звании младшего сержанта. Когда и при каких обстоятельствах мужчина получил смертельное ранение, в публикации не уточняется.

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«Мы скорбим вместе с родными и близкими Рената Табрисовича. Терять близких всегда больно. Сил и терпения вам, чтобы пережить это горе», — сказал Кашапов.
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#Общество#Уфа#СВО#Похороны участников СВО#Салаватский район
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