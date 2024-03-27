Уроженец Салаватского района Башкирии погиб на спецоперации

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В селе Идельбаево Салаватского района Башкирии простились с погибшим на СВО Ренатом Саббаховым. Об этом сообщили глава районной администрации Марс Кашапов.
Погибший боец проходил службу в качестве гранатометчика в звании младшего сержанта. Когда и при каких обстоятельствах мужчина получил смертельное ранение, в публикации не уточняется.
«Мы скорбим вместе с родными и близкими Рената Табрисовича. Терять близких всегда больно. Сил и терпения вам, чтобы пережить это горе», — сказал Кашапов.