Пулемётчик из Башкирии Радик Кутдусов погиб в ходе СВО

Церемония прощания с погибшим в ходе СВО младшим сержантом контрактной службы, пулемётчиком мотострелкового батальона Радиком Кутдусовым состоялась в четверг, 21 марта, в селе Агиртамак. Как отмечают в администрации Туймазинского района, военнослужащий погиб в ходе боевых действий в Авдеевке (ДНР).