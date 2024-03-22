Пулемётчик из Башкирии Радик Кутдусов погиб в ходе СВО

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Церемония прощания с погибшим в ходе СВО младшим сержантом контрактной службы, пулемётчиком мотострелкового батальона Радиком Кутдусовым состоялась в четверг, 21 марта, в селе Агиртамак. Как отмечают в администрации Туймазинского района, военнослужащий погиб в ходе боевых действий в Авдеевке (ДНР).
В траурной церемонии приняли участие глава администрации Туймазинского района Айдар Суфиянов, начальник отдела Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан Айнур Муслюмов.
В администрации муниципалитета принесли свои соболезнования родным и близким погибшего.