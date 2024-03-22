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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Радиком Кутдусовым

Пулемётчик из Башкирии Радик Кутдусов погиб в ходе СВО

22 марта 2024, 12:59
Фото: Туймазинский район Республики Башкортостан/ VK.com

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Радиком Кутдусовым

Прощание с военнослужащим состоялось 21 марта, сообщает администрация Туймазинского района.

Церемония прощания с погибшим в ходе СВО младшим сержантом контрактной службы, пулемётчиком мотострелкового батальона Радиком Кутдусовым состоялась в четверг, 21 марта, в селе Агиртамак. Как отмечают в администрации Туймазинского района, военнослужащий погиб в ходе боевых действий в Авдеевке (ДНР).

В траурной церемонии приняли участие глава администрации Туймазинского района Айдар Суфиянов, начальник отдела Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан Айнур Муслюмов.

В администрации муниципалитета принесли свои соболезнования родным и близким погибшего.

#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО
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