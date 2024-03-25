В Башкирии в последний путь проводили вахтовика, участвовавшего СВО

Константин Киреев, закончив школу, поступил в профессиональное техническое училище, где отучился на сварщика. После этого он трудился вахтовым методом в регионах Севера страны и в других субъектах. Срочную службу Константин проходил с 2003 по 2005 годы в Северо-Кавказском федеральном округе. С 2008 года он проживал в селе Осиповка Благовещенского района.