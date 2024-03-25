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В Башкирии попрощались с добровольцем из Благовещенского района, погибшим на СВО

В Башкирии в последний путь проводили вахтовика, участвовавшего СВО

25 марта 2024, 05:52

В Башкирии попрощались с добровольцем из Благовещенского района, погибшим на СВО

Мужчина ушёл на фронт вслед за братом. До этого он работал вахтовым методом в регионах российского Севера.

В городе Благовещенск Республики Башкортостан похоронили Константина Киреева, погибшего на СВО. Об этом сообщил глава Благовещенского района Анна Карабанова. Мужчина родился в деревне Миловка Уфимского района.

Константин Киреев, закончив школу, поступил в профессиональное техническое училище, где отучился на сварщика. После этого он трудился вахтовым методом в регионах Севера страны и в других субъектах. Срочную службу Константин проходил с 2003 по 2005 годы в Северо-Кавказском федеральном округе. С 2008 года он проживал в селе Осиповка Благовещенского района.

В апреле 2023 года Константин Киреев подписал контракт с ВС РФ.

— По характеру Константин был спокойный, уравновешенный, смелый. — А. Карабанова, Глава Администрации МР Благовещенский район РБ.

По сообщению общественно-политической газеты «Панорама», освещающей события Благовещенского района, Константин ушёл на фронт добровольцем вслед за братом.

8 марта 2024 года младший сержант Константин Киреев погиб при выполнении задач.

— Печально провожать в последний путь молодых мужчин. — А. Карабанова, Глава Администрации МР Благовещенский район РБ.

Церемония прощания с военнослужащим состоялась 23 марта на мемориале памяти героям, павшим в годы Великой Отечественной войны. В тот же день состоялось прощание с участником СВО из Белорецкого района, ранее работавшего помощником машиниста и трудившегося на вахте.

В феврале в Благовещенском районе в последний путь проводили 38-летнего командира отделения мотострелкового отделения.

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#Благовещенск#Новости Башкирии#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Благовещенский район
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