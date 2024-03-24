Церемония прощания с погибшим в ходе СВО Виталием Бурулевым прошла в Башкирии

Виталий Бурулев родился в 1982 году, учился в белорецкой пятнадцатой школе, в металлургическом колледже. Проходил срочную военную службу в Северной Осетии-Алании, был старшим стрелком. С июня 2000-го по май 2001 года выполнял служебно-боевые задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности в зоне ликвидации последствий Осетино-Ингушского конфликта. После армии работал на железной дороге помощником машиниста, последнее время работал вахтовым методом.