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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:34

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Виталием Бурулевым

Церемония прощания с погибшим в ходе СВО Виталием Бурулевым прошла в Башкирии

24 марта 2024, 06:32
Фото: Андрей Иванюта/ VK.com

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Виталием Бурулевым

Свои соболезнования родным и близким погибшего выразил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

В Белорецке простились с погибшим в ходе СВО Виталием Бурулевым. Траурная церемония прошла в субботу, 23 марта, на Аллее Героев.

Виталий Сергеевич Бурулев отправился в зону СВО в декабре прошлого года. Отмечается, что о своем решении мужчина сообщил родным за два дня до отправки. Его не стало 23 февраля — он погиб при выполнении боевых задач.

Свои соболезнования родным и близким погибшего выразил руководитель муниципалитета Андрей Иванюта.

— От всего сердца соболезную родным и близким погибшего героя, защитника Отечества. Терпения и душевных сил справиться с горем. Вечная слава и память! — написал Иванюта в соцсетях.

Виталий Бурулев родился в 1982 году, учился в белорецкой пятнадцатой школе, в металлургическом колледже. Проходил срочную военную службу в Северной Осетии-Алании, был старшим стрелком. С июня 2000-го по май 2001 года выполнял служебно-боевые задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности в зоне ликвидации последствий Осетино-Ингушского конфликта. После армии работал на железной дороге помощником машиниста, последнее время работал вахтовым методом.

#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Белорецкий район
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