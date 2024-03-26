Оператор отделения FPV-дронов из Башкирии погиб в ходе СВО

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
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Updated Сегодня, 12:40
В ходе СВО погиб оператор отделения FPV-дронов рядовой Дмитрий Жеребцов. Военнослужащего не стало 13 марта 2024 года.
Жеребцов Дмитрий Сергеевич родился 26 июля 2001 года в Нефтекамске. В период с 2008 по 2017 годы учился в школе села Арлан Краснокамского района. По окончании школы поступил в ПУ № 91 г. Нефтекамск, где получил профессию «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». С 2019 по 2020 годы проходил срочную военную службу в городе Чита Забайкальского края.
Осенью 2023 года Жербцов заключил контракт о прохождении военной службы и 25 ноября 2023 года убыл в зону проведения СВО в полк «Башкортостан». 23 февраля 2024 года награжден медалью «За службу в разведке».