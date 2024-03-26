Оператор отделения FPV-дронов из Башкирии погиб в ходе СВО

Жеребцов Дмитрий Сергеевич родился 26 июля 2001 года в Нефтекамске. В период с 2008 по 2017 годы учился в школе села Арлан Краснокамского района. По окончании школы поступил в ПУ № 91 г. Нефтекамск, где получил профессию «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». С 2019 по 2020 годы проходил срочную военную службу в городе Чита Забайкальского края.