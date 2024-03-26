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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Дмитрием Жеребцовым

Оператор отделения FPV-дронов из Башкирии погиб в ходе СВО

26 марта 2024, 12:38
Фото: 1MI

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Дмитрием Жеребцовым

Церемония прощания с ним прошла сегодня, 26 марта, в фойе Нефтекамской государственной филармонии, сообщили в администрации муниципалитета.

В ходе СВО погиб оператор отделения FPV-дронов рядовой Дмитрий Жеребцов. Военнослужащего не стало 13 марта 2024 года.

Фото: Администрация города Нефтекамска/ VK.com

Жеребцов Дмитрий Сергеевич родился 26 июля 2001 года в Нефтекамске. В период с 2008 по 2017 годы учился в школе села Арлан Краснокамского района. По окончании школы поступил в ПУ № 91 г. Нефтекамск, где получил профессию «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». С 2019 по 2020 годы проходил срочную военную службу в городе Чита Забайкальского края.

Осенью 2023 года Жербцов заключил контракт о прохождении военной службы и 25 ноября 2023 года убыл в зону проведения СВО в полк «Башкортостан». 23 февраля 2024 года награжден медалью «За службу в разведке».

#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО
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