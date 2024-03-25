Глава Башкирии сделал заявление о ремонте дорог

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В Башкирии в скором времени стартует очередной этап ямочного ремонта. По мнению Хабирова, проблема с дефектами дорожного покрытия встанет остро, когда в республике сойдет снег, в связи с этим превентивные меры необходимо принять уже сейчас.
— Сейчас остро проблема встанет — это ямочный ремонт. Уже дороги вскрылись, и мы видим, что нужно активно выходить, пока холодным асфальтом ремонтировать. Постепенно начинайте эту работу разворачивать. Весна, дороги «рвет». Температурный режим этой зимой был очень сложный. Пожалуйста, начинайте ямочный ремонт, — сказал глава республики.
Ранее в администрации Уфы заявили, что ямочный ремонт ведется в круглосуточном режиме — бригады выезжают по мере обнаружения дефектов. Отмечается, что одна из главных причин появления ям — частые перепады температуры от плюса к минусу и наоборот. Это, в свою очередь, негативно влияет на состояние асфальтового покрытия, в особенности это касается участков с интенсивным движением.