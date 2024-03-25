Глава Башкирии сделал заявление о ремонте дорог

Ранее в администрации Уфы заявили, что ямочный ремонт ведется в круглосуточном режиме — бригады выезжают по мере обнаружения дефектов. Отмечается, что одна из главных причин появления ям — частые перепады температуры от плюса к минусу и наоборот. Это, в свою очередь, негативно влияет на состояние асфальтового покрытия, в особенности это касается участков с интенсивным движением.