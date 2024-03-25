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Published Сегодня, 08:29

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Updated Сегодня, 08:32

Глава Башкирии призвал чиновников разворачивать работы по ямочному ремонту

Глава Башкирии сделал заявление о ремонте дорог

25 марта 2024, 08:29
Фото: 1MI

Глава Башкирии призвал чиновников разворачивать работы по ямочному ремонту

Радий Хабиров дал ряд поручений в ходе оперативного совещания в правительстве республики сегодня, 25 марта.

В Башкирии в скором времени стартует очередной этап ямочного ремонта. По мнению Хабирова, проблема с дефектами дорожного покрытия встанет остро, когда в республике сойдет снег, в связи с этим превентивные меры необходимо принять уже сейчас.

— Сейчас остро проблема встанет — это ямочный ремонт. Уже дороги вскрылись, и мы видим, что нужно активно выходить, пока холодным асфальтом ремонтировать. Постепенно начинайте эту работу разворачивать. Весна, дороги «рвет». Температурный режим этой зимой был очень сложный. Пожалуйста, начинайте ямочный ремонт, — сказал глава республики.

Ранее в администрации Уфы заявили, что ямочный ремонт ведется в круглосуточном режиме — бригады выезжают по мере обнаружения дефектов. Отмечается, что одна из главных причин появления ям — частые перепады температуры от плюса к минусу и наоборот. Это, в свою очередь, негативно влияет на состояние асфальтового покрытия, в особенности это касается участков с интенсивным движением.

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#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Ямочный ремонт#Хабиров#Азамат Нухов#Реконструкция дороги
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