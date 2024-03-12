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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Администрация Уфы отчиталась о ходе ямочного ремонта в городе

Власти Уфы назвали причину плохого состояния дорожного покрытия в городе

12 марта 2024, 10:44
Фото: 1MI

Администрация Уфы отчиталась о ходе ямочного ремонта в городе

Работы по устранению дорожных дефектов ведутся круглосуточно, сообщает пресс-служба городской администрации

С приходом весны в Уфе усилились мероприятия по ремонту дорожного полотна. Так, если в ходе ежедневного объезда территорий был зафиксирован дефект дорожного покрытия — специалисты оценивают загруженность участка, а также тип асфальтового покрытия и его влажность. На основе этого определяется метод и время работы.

Одна из главных причин появления ям — частые перепады температуры от плюса к минусу и наоборот. Это, в свою очередь, негативно влияет на состояние асфальтового покрытия, в особенности это касается участков с интенсивным движением.

Ямочный ремонт ведется в круглосуточном режиме — бригады выезжают по мере обнаружения дефектов. Так, за минувшие сутки уложили 13,5 тонны асфальтобетонной смеси на площади более 90 квадратных метров, с начала года — 289 тонн на площади свыше двух тысяч «квадратов».

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#Общество#Город#Уфа#Администрация Уфы#Дороги#Реконструкция дороги
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