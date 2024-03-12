Власти Уфы назвали причину плохого состояния дорожного покрытия в городе

С приходом весны в Уфе усилились мероприятия по ремонту дорожного полотна. Так, если в ходе ежедневного объезда территорий был зафиксирован дефект дорожного покрытия — специалисты оценивают загруженность участка, а также тип асфальтового покрытия и его влажность. На основе этого определяется метод и время работы.