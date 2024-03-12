Власти Уфы назвали причину плохого состояния дорожного покрытия в городе

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
С приходом весны в Уфе усилились мероприятия по ремонту дорожного полотна. Так, если в ходе ежедневного объезда территорий был зафиксирован дефект дорожного покрытия — специалисты оценивают загруженность участка, а также тип асфальтового покрытия и его влажность. На основе этого определяется метод и время работы.
Одна из главных причин появления ям — частые перепады температуры от плюса к минусу и наоборот. Это, в свою очередь, негативно влияет на состояние асфальтового покрытия, в особенности это касается участков с интенсивным движением.
Ямочный ремонт ведется в круглосуточном режиме — бригады выезжают по мере обнаружения дефектов. Так, за минувшие сутки уложили 13,5 тонны асфальтобетонной смеси на площади более 90 квадратных метров, с начала года — 289 тонн на площади свыше двух тысяч «квадратов».