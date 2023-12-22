Мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил представление прокуратуры из-за ям на дорогах

Уфимская прокуратура отреагировала на массовые жалобы граждан и публикации в СМИ об авариях на проспекте Салавата Юлаева. Напомним, позавчера вечером десятки машин получили пробитие шин из-за ямы, образовавшейся под развязкой с улицей Кирова и Минигали Губайдуллина. Госавтоинспекция насчитала 24 пострадавших автомобилей.