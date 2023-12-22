Мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил представление прокуратуры из-за ям на дорогах

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:49
Ратмир Мавлиев получил представление от прокуратуры из-за выбоин и глубоких ям на дорогах.
Уфимская прокуратура отреагировала на массовые жалобы граждан и публикации в СМИ об авариях на проспекте Салавата Юлаева. Напомним, позавчера вечером десятки машин получили пробитие шин из-за ямы, образовавшейся под развязкой с улицей Кирова и Минигали Губайдуллина. Госавтоинспекция насчитала 24 пострадавших автомобилей.
Коммунальные службы вынуждены были экстренно выезжать на место происшествия и заделывать повреждения дорожного полотна.
Проверка установила, что под путепроводом имеются выбоины и глубокие ямы, которые угрожают «жизни, здоровью и имуществу граждан». Отвечать за безопасность дорожного движение и состояние дорог местного значения должны местные власти, в данном случае — администрация Уфы. Выявив нарушения, прокурор города Сергей Воронов внёс представление градоначальнику.
Прокуратура Кировского района оценит деятельность МБУ «Служба по благоустройству Кировского района г. Уфы» (СПБ Кировского района), который является балансодержателем участка проспекта Салавата Юлаева и ответственным за его содержание и ремонт.
СПБ Кировского района подчиняется городской администрации. Её руководителем является Рустем Самигуллин, ранее бывший директором обанкротившегося УЖХ «Кировского района» и учредителем ликвидированной 10 лет назад «ЖЭУ №3 Кировского района».
Плохое состояние дорог в Кушнаренковском районе привело к тому, что государственное учреждение получило штраф в 100 тыс рублей. В Сибае это стало причиной уголовного дела в отношение нынешнего министра.