Уфимцам предложили принять участие в ямочном ремонте

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В мэрии Уфы рассказали об усилении мероприятий по ямочному ремонту в городе. В частности, отметив, что с наступлением весны ремонт дорожного покрытия в городе ведётся в круглосуточном режиме.
В мэрии уфимцам также напомнили о том, что они могут сообщить о проблемных участках, воспользовавшись интерактивной картой ямочного ремонта. Для оформления заявки понадобится фото ямы и указанием точного месторасположения и краткое описание.
При этом отмечается, что заявки могут быть отменены по нескольким причинам:
• Отсутствует реальная фотография и невозможно определить местоположение ямы;
• Адрес находится не на территории города;
• Заявка не относится к ямочному ремонту.
Напомним, ранее в Уфе десятки автомобилей пострадали от ямы на проспекте Октября. Так, почти у сорока автомобилей, съезжавших на улицу Кирова, оказались пробиты колеса. На жалобу отреагировали в мэрии.