mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

В мэрии Уфы рассказали, как уфимцы могут помочь в устранении дефектов на дорогах

Уфимцам предложили принять участие в ямочном ремонте

12 марта 2024, 13:15
Фото: 1MI

В мэрии Уфы рассказали, как уфимцы могут помочь в устранении дефектов на дорогах

Сделать это можно, не покидая квартиры.

В мэрии Уфы рассказали об усилении мероприятий по ямочному ремонту в городе. В частности, отметив, что с наступлением весны ремонт дорожного покрытия в городе ведётся в круглосуточном режиме.

В мэрии уфимцам также напомнили о том, что они могут сообщить о проблемных участках, воспользовавшись интерактивной картой ямочного ремонта. Для оформления заявки понадобится фото ямы и указанием точного месторасположения и краткое описание.

При этом отмечается, что заявки могут быть отменены по нескольким причинам:

• Отсутствует реальная фотография и невозможно определить местоположение ямы;

• Адрес находится не на территории города;

• Заявка не относится к ямочному ремонту.

Напомним, ранее в Уфе десятки автомобилей пострадали от ямы на проспекте Октября. Так, почти у сорока автомобилей, съезжавших на улицу Кирова, оказались пробиты колеса. На жалобу отреагировали в мэрии.

Качество дорог в Уфе не устроило гаишников
Узнать подробнее
#Общество#Администрация Уфы#Дороги#Ямочный ремонт#Азамат Нухов#Реконструкция дороги
Подпишитесь
Подвергшийся атаке беспилотника депутат из Башкирии рассказал о случившемся
Сегодня, 08:21
Гуманитарный конвой из Башкирии попал под атаку беспилотника
Сегодня, 07:10
Уфимца посадили за брошенный в полицейского стул
Сегодня, 05:10
В Башкирии участники СВО смогут не платить транспортный налог
Сегодня, 04:58
В Башкирии ожидается потепление до плюсовой температуры
Сегодня, 03:25
Жителям Башкирии дадут выходной посреди недели
Сегодня, 04:16