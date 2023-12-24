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Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Водители заметили ямы в центре Уфы

В Уфе нашли ещё одну улицу с ямами на дорогах

24 декабря 2023, 08:45

Водители заметили ямы в центре Уфы

С наступлением снегов неудовлетворительное состояние дорог может привести к новым скандалам.

Уфимцы пожаловались на плохое состояние автодорог.

В соцсетях появились фотографии, на которых видно, что на дорожной полосе улицы Айской образовались ямы. Авторы призывают водителей к осторожности, так как с наступлением снегопада или дождей автолюбителя снова придётся обращать в шиномонтажные из-за пробитых колёс.

Несколько автомобилей пострадали на улице Трамвайной.

Ямы на дорогах уже привели к тому, что мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил представление от прокуратуры. Также проверку проводится в отношение Службы по благоустройству Кировского района.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил представление прокуратуры из-за ям на дорогах
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#Общество#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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