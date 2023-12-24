В Уфе нашли ещё одну улицу с ямами на дорогах

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Уфимцы пожаловались на плохое состояние автодорог.
В соцсетях появились фотографии, на которых видно, что на дорожной полосе улицы Айской образовались ямы. Авторы призывают водителей к осторожности, так как с наступлением снегопада или дождей автолюбителя снова придётся обращать в шиномонтажные из-за пробитых колёс.
Несколько автомобилей пострадали на улице Трамвайной.
Ямы на дорогах уже привели к тому, что мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил представление от прокуратуры. Также проверку проводится в отношение Службы по благоустройству Кировского района.