В Уфе нашли ещё одну улицу с ямами на дорогах

В соцсетях появились фотографии, на которых видно, что на дорожной полосе улицы Айской образовались ямы. Авторы призывают водителей к осторожности, так как с наступлением снегопада или дождей автолюбителя снова придётся обращать в шиномонтажные из-за пробитых колёс.