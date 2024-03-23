Владимир Путин обратился к россиянам в связи с терактом в Подмосковье

По словам президента, все четверо исполнителей найдены и задержаны, при этом они «двигались в сторону Украины, где, предварительно, для них было подготовлено окно для перехода границы». Преступников, совершивших теракт в «Крокусе», Владимир Путин сравнил с нацистами, которые «задумали устроить показательную казнь»: