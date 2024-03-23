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Владимир Путин обратился к россиянам в связи с терактом в Подмосковь

Владимир Путин обратился к россиянам в связи с терактом в Подмосковье

23 марта 2024, 12:42
Фото: 1MI

Владимир Путин обратился к россиянам в связи с терактом в Подмосковь

Президент России выступил с телеобращением к жителям России в связи с терактом в Подмосковье.

Президент России Владимир Путин назвал теракт «кровавым и варварским», отметив, что жертвами нападения стали десятки невинных людей. 24 марта объявлен днем национального траура.

По словам президента, все четверо исполнителей найдены и задержаны, при этом они «двигались в сторону Украины, где, предварительно, для них было подготовлено окно для перехода границы». Преступников, совершивших теракт в «Крокусе», Владимир Путин сравнил с нацистами, которые «задумали устроить показательную казнь»:

— Все причастные понесут наказание. Кем бы они ни были. Кто бы их не направляли. Мы установим и покараем каждого, кто готовил этот удар по России, — подчеркнул президент

#Общество#Андрей Королев#Новости
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