Владимир Путин обратился к россиянам в связи с терактом в Подмосковье

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Президент России Владимир Путин назвал теракт «кровавым и варварским», отметив, что жертвами нападения стали десятки невинных людей. 24 марта объявлен днем национального траура.
По словам президента, все четверо исполнителей найдены и задержаны, при этом они «двигались в сторону Украины, где, предварительно, для них было подготовлено окно для перехода границы». Преступников, совершивших теракт в «Крокусе», Владимир Путин сравнил с нацистами, которые «задумали устроить показательную казнь»:
— Все причастные понесут наказание. Кем бы они ни были. Кто бы их не направляли. Мы установим и покараем каждого, кто готовил этот удар по России, — подчеркнул президент