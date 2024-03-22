Великий пост в 2024 году — что можно и нельзя делать, особый смысл и даты

Считается, что после крещения Иисус отправился в пустыню, где провел 40 дней в молитвах, без еды и воды. Конечно, современные христиане не идут на такие риски, но Четыредесятницу проводят, очищаясь физически и духовно. А вот последние семь дней поста отдается дань последним дням жизни Христа, проведенных в муках перед распятием. Именно поэтому Великий пост разделен на недели, и в каждой сокрыт особый смысл.