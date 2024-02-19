Вино, брускетты, бешмармак: на питание чиновников Башкирии выделят до 1,5 млн рублей

Меню включает в себя различные закуски из мяса и морепродуктов, а также сыра и овощей, канапе, брускетты, тарталетки и бутерброды. Два вида супов — с рыбой и мясом птицы, три вида салатов, первые и вторые блюда, выпечка и фрукты. Также предусмотрен чайный стол, включающий в себя сухофрукты, ягоды и орехи, кондитерские изделия, а также джем, варенье и повидло.