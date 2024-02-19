mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

В Башкирии ищут подрядчика для организации питания на официальных мероприятиях

Вино, брускетты, бешмармак: на питание чиновников Башкирии выделят до 1,5 млн рублей

19 февраля 2024, 13:22
Фото: 1MI

В Башкирии ищут подрядчика для организации питания на официальных мероприятиях

Соответствующий лот был опубликован на портале госзакупок.

Почти полтора миллиона рублей из регионального бюджета планируется выделить на организацию питания при проведении официальных приёмов и других мероприятий, в том числе выездных.

Итоги аукциона подведут 28 февраля. Контракт с подрядчиком будет заключен до конца текущего года.

Меню включает в себя различные закуски из мяса и морепродуктов, а также сыра и овощей, канапе, брускетты, тарталетки и бутерброды. Два вида супов — с рыбой и мясом птицы, три вида салатов, первые и вторые блюда, выпечка и фрукты. Также предусмотрен чайный стол, включающий в себя сухофрукты, ягоды и орехи, кондитерские изделия, а также джем, варенье и повидло.

Помимо этого, в меню также должны быть представлены блюда башкирской кухни. Несколько видов бульонов, супы, бишбармак и куллума, национальная выпечка и чай с башкирскими травами.

Карта напитков предусматривает чай, кофе, воду, соки и молоко. Из алкогольных напитков подрядчик должен будет предоставить марочные вина и шампанское, а также водку, коньяк и виски.

#Общество#Чиновники#Госзакупки#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Питание
Подпишитесь
«В чем проблема»: Пять вещей, которые раздражают жителя Уфы
Сегодня, 07:23
Башкирское село рискует остаться без воды до потепления
Сегодня, 15:53
В Уфе дискотека для мигрантов закончилась встречей с военкоматом
Сегодня, 15:34
Минтранс Башкирии озвучил стоимость проезда по «Восточному выезду»
Сегодня, 15:01
Мошенники добрались до личности главы района в Башкирии
Сегодня, 16:15
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
15 февраля, 10:47