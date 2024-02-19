Вино, брускетты, бешмармак: на питание чиновников Башкирии выделят до 1,5 млн рублей

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Почти полтора миллиона рублей из регионального бюджета планируется выделить на организацию питания при проведении официальных приёмов и других мероприятий, в том числе выездных.
Итоги аукциона подведут 28 февраля. Контракт с подрядчиком будет заключен до конца текущего года.
Меню включает в себя различные закуски из мяса и морепродуктов, а также сыра и овощей, канапе, брускетты, тарталетки и бутерброды. Два вида супов — с рыбой и мясом птицы, три вида салатов, первые и вторые блюда, выпечка и фрукты. Также предусмотрен чайный стол, включающий в себя сухофрукты, ягоды и орехи, кондитерские изделия, а также джем, варенье и повидло.
Помимо этого, в меню также должны быть представлены блюда башкирской кухни. Несколько видов бульонов, супы, бишбармак и куллума, национальная выпечка и чай с башкирскими травами.
Карта напитков предусматривает чай, кофе, воду, соки и молоко. Из алкогольных напитков подрядчик должен будет предоставить марочные вина и шампанское, а также водку, коньяк и виски.