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Великий Пост

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Великий Пост-2025 — что можно есть, список продуктов
25 февраля, 03:26
Блинная неделя — когда будет Масленица в 2025 году и как ее провести
16 февраля, 03:30
Апрель 2024
Четыре рецепта постных блюд — бургер, фунчоза, булгур и даже пудинг!
8 апреля 2024, 17:42
Великий пост: как жителям Уфы следовать этой традиции?
5 апреля 2024, 13:26
Март 2024
Постные блюда на ужин — 4 простейших и невероятно вкусных рецепта
22 марта 2024, 12:22
Великий пост в 2024 году — что можно и нельзя делать, особый смысл и даты
22 марта 2024, 09:15

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