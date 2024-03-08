До 105 млн руб. выделят на проект нового СПА-санатория в Башкирии

Отмечается, что проект включает в себя строительство восьмиэтажного корпуса с лечебно-административным блоком на 150 мест, а также водогрязелечебницу со СПА-центром. Также на территории здравницы должны располагаться бассейны, детские игровые и спортивные площадки, лыжная трасса и др.