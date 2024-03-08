До 105 млн руб. выделят на проект нового СПА-санатория в Башкирии

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
На разработку проекта строительства СПА-санатория в Чишминском районе выделят 104,9 млн руб. Подрядчика выберут 26 марта. Проект должен быть разработан не позднее 15 сентября.
Отмечается, что проект включает в себя строительство восьмиэтажного корпуса с лечебно-административным блоком на 150 мест, а также водогрязелечебницу со СПА-центром. Также на территории здравницы должны располагаться бассейны, детские игровые и спортивные площадки, лыжная трасса и др.
Как следует из материалов закупки, санаторий рассчитан на 300 мест будет работать круглогодично. Предполагается, что лечение в санатории смогут проходить граждане с заболеваниями костно-мышечной системы, органов дыхания, нервной системы, кожи и подкожной клетчатки.