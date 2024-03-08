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На проектирование 8-этажного СПА-центра в Башкирии выделят до 105 млн рублей

До 105 млн руб. выделят на проект нового СПА-санатория в Башкирии

8 марта 2024, 11:01
Фото: 1MI

На проектирование 8-этажного СПА-центра в Башкирии выделят до 105 млн рублей

Соответствующий лот был ранее опубликован на портале госзакупок.

На разработку проекта строительства СПА-санатория в Чишминском районе выделят 104,9 млн руб. Подрядчика выберут 26 марта. Проект должен быть разработан не позднее 15 сентября.

Отмечается, что проект включает в себя строительство восьмиэтажного корпуса с лечебно-административным блоком на 150 мест, а также водогрязелечебницу со СПА-центром. Также на территории здравницы должны располагаться бассейны, детские игровые и спортивные площадки, лыжная трасса и др.

Как следует из материалов закупки, санаторий рассчитан на 300 мест будет работать круглогодично. Предполагается, что лечение в санатории смогут проходить граждане с заболеваниями костно-мышечной системы, органов дыхания, нервной системы, кожи и подкожной клетчатки.

#Общество#Летний оздоровительный отдых#Санаторий#Госзакупки#Новости Башкирии#Здоровье#Летний отдых
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