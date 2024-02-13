mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Священника хотят лишить сана из-за критики церкви в Башкирии

Священника хотят лишить сана из-за критики церкви в Башкирии

13 февраля 2024, 16:09
Фото: 1MI
Священника Петра Степанова позвали в Нефтекамск. В церковном суде его хотят лишить сана за критику. Подробности сообщили в Telegram-канале «Аспекты Башкирии».

О письме священнослужитель написал в своих соцсетях. Заседание запланировано на 12 часов дня 15 февраля по адресу: улица Трактовая, 13А.

Все началось с того, что облаченный в рясу Степанов записал обращение к главе Уфимской митрополии Никону. Он обвинял последнего в накопленных богаствах за счет пенсий прихожан.

«Они отдают вашим храмам последнее, а вы ходите в золоте, накупили дорогих автомобилей, а в вашем загородном доме монахини трудятся как прислуга», — заявлял священник.

Тогда же он рассказал, как храму в селе Еланыш Салаватского района пожертвовали большие суммы. Там якобы много лет работает схема по привлечению денег на помощь религиозному объекту от богатых пациентов санатория. При этом средства присваивались, считал Степанов.

Читайте также:
Лже-полицейские похитили мужчину в Башкирии и пытали его — TelegramНеизвестные избили жителя Башкирии и помочились на негоВ Уфимском районе мужчина подрался с игровым автоматом
#Культура#Башкортостан#Религия#Соцсети#Церковь#Марина Шорина
Подпишитесь
Массовая драка цыган произошла у известного дома в Уфе
Сегодня, 12:00
Пиарщицу Радия Хабирова оставили в СИЗО
Сегодня, 15:00
Уфимцы весь день стоят в пробках
Сегодня, 13:29
Уфимцы «отдали» мошенникам 1,4 млрд рублей
Сегодня, 14:51
Уфимские чиновники отчитались об уборке снега фото, сделанным на другой улице
Сегодня, 10:10