Священника хотят лишить сана из-за критики церкви в Башкирии

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
О письме священнослужитель написал в своих соцсетях. Заседание запланировано на 12 часов дня 15 февраля по адресу: улица Трактовая, 13А.
Все началось с того, что облаченный в рясу Степанов записал обращение к главе Уфимской митрополии Никону. Он обвинял последнего в накопленных богаствах за счет пенсий прихожан.
«Они отдают вашим храмам последнее, а вы ходите в золоте, накупили дорогих автомобилей, а в вашем загородном доме монахини трудятся как прислуга», — заявлял священник.
Тогда же он рассказал, как храму в селе Еланыш Салаватского района пожертвовали большие суммы. Там якобы много лет работает схема по привлечению денег на помощь религиозному объекту от богатых пациентов санатория. При этом средства присваивались, считал Степанов.