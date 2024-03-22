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Следователи возбудили уголовное дело после смертельного пожара с детьми в Башкирии

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного пожара с детьми в Башкирии

22 марта 2024, 15:39
Фото: 1MI
В Бижбулякском районе возбудили уголовное дело по факту пожара. В частном доме на улице Тукая погибли двое детей и пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Белебеевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Предварительно, вечером 22 марта случился страшный пожар в двухэтажном доме. В ходе тушения найдены тела детей трех и пяти лет, а также бабушки 1957 года рождения.

На месте работают руководитель и следователи следственного отдела. Они сотрудничают с МВД и МЧС. Пока идет осмотр места гибели людей, после чего начнутся экспертизы, допросы и выяснения обстоятельств и причин возгорания.

Видео: Следком по РБ

Ранее сообщалось, что пожаром заинтересовали в прокуратуре — на место выехал глава надзорного ведомства в районе. Известно, что с матерью несовершеннолетних работают психологи — она в момент трагедии была в больнице с ребенком-близнецом.

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