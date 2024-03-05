Женщина заживо сгорела на пожаре в Башкирии. Есть еще одна жертва

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Очевидец рассказал, что увидел черный дым вечером 5 марта. Он попытался помочь находившимся внутри людям.
«Я вызвал пожарных, пытался звать на помощь, чтобы скорее потушить огонь. Дым из жилища валил страшный», — указал житель Салавата.
По информации канала, одна из жертв пожара сгорела заживо. Тела удалось извлечь лишь после тушения. По предварительным данным, от огня едва не погибла еще одна женщина, но отправляться в медучреждение она не захотела.
Сейчас специалисты устанавливают все причины случившегося и личности погибших. Официальных данных от МЧС по Башкортостану пока не было.
Минувшей ночью в Белорецком районе трагедия пришла в дом в селе Азикеево. К моменту приезда спасателей дом полыхал. Внутри находился 67-летний мужчина без сознания, который в итоге умер.