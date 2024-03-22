mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Пенсионерка с детьми погибли на пожаре в Башкирии

Пенсионерка с детьми погибли на пожаре в Башкирии

22 марта 2024, 15:13
Фото: МЧС по РБ
Двое детей и пожилая женщина погибли на пожаре в Бижбулякском районе. Все случилось в частном доме на улице Тукая, где жила многодетная семья. Подробности озвучили в пресс-службе МЧС по Башкортостану.

Соседи позвонили диспетчерам. Сотрудники МЧС по прибытии заметили, что в доме огонь и сильное задымление. Объект был размером 10 на 10 метров с мансардой.

Пожарные проникли в дом и нашли двух детей трех и пяти лет, а также женщину 1957 года рождения. Однако все лежали без признаков жизни — медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Пожар локализовали, а открытое горение ликвидировали на площади в 100 квадратных метров. На момент пожара женщина — мать детей с еще одним ребенком-близнецом была в больнице, глава семейства — на вахте.

Причины происшествия предстоит установить. На место отправили эксперта испытательной пожарной лаборатории и дознавателей. С матерью детей сейчас работают психологи.

Женщина заживо сгорела на пожаре в Башкирии. Есть еще одна жертва
Узнать подробнее
Читайте также:
Попойка привела к смертельному пожару в Башкирии19 домов в Уфе остались без электричества из-за замыкания на подстанцииЖительница Башкирии умерла после обращения к врачам в Египте
#Происшествия#Пожар#Башкортостан#Смерть#МЧС Башкирии#Марина Шорина#Бижбулякский район
Подпишитесь
В Уфе пьяный мужчина, находящийся в розыске, пытался скрыться от сотрудников ГИБДД
Сегодня, 06:52
В республике задержали водительницу, накопившую штрафы на 100 тысяч рублей
Сегодня, 06:32
В Башкирии за последние сутки 107 человек заболели ковидом
Сегодня, 06:52
Житель Башкирии умер от осложнений после операции: его родные винят в этом медиков
Сегодня, 05:52
Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 23–24 марта
Сегодня, 07:53
"