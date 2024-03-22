Пенсионерка с детьми погибли на пожаре в Башкирии

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Соседи позвонили диспетчерам. Сотрудники МЧС по прибытии заметили, что в доме огонь и сильное задымление. Объект был размером 10 на 10 метров с мансардой.
Пожарные проникли в дом и нашли двух детей трех и пяти лет, а также женщину 1957 года рождения. Однако все лежали без признаков жизни — медикам оставалось лишь констатировать смерть.
Пожар локализовали, а открытое горение ликвидировали на площади в 100 квадратных метров. На момент пожара женщина — мать детей с еще одним ребенком-близнецом была в больнице, глава семейства — на вахте.
Причины происшествия предстоит установить. На место отправили эксперта испытательной пожарной лаборатории и дознавателей. С матерью детей сейчас работают психологи.