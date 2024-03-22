mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Прокуратура устроила проверку после смертельного пожара с детьми в Башкирии

Прокуратура заинтересовалась гибелью бабушки с внуками на пожаре в Башкирии

22 марта 2024, 15:26
Фото: 1MI

Прокуратура устроила проверку после смертельного пожара с детьми в Башкирии

Прокуратура Башкирии объявила о начале проверочных мероприятий в Бижбулякском районе. Все из-за смертельного пожара в частном доме, где погибли дети. Подробности сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура района организовала проверку после сегодняшнего пожара в селе Бижбуляк. Предварительно, сегодня около 17:30 произошло возгорание двухэтажного дома на улице Габдуллы Тукая. После ликвидации огня пожарные нашли тела двоих малолетних детей и их бабушки.

Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место отправился прокурор Бижбулякского района Дмитрий Герасимов. Ведомству предстоит дать оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и обеспечению требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры.

О пожаре ранее сообщали в МЧС. Уточняется, что на момент происшествия мать несовершеннолетних была с еще одним ребенком-близнецом в больнице, а отец — на вахте. С родительницей сейчас говорят психологи.

Пенсионерка с детьми погибли на пожаре в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Замглавы района в Башкирии не ответил на жалобу и был наказанВахтовики из Башкирии все еще остаются под завалами в Амурской областиОткрытие Восточного выезда, аэроразведка перед паводком и ЧП на подстанции в Уфе
#Происшествия#Пожар#Проверка#Прокуратура#Башкортостан#Марина Шорина#Бижбулякский район
Подпишитесь
В московском «Крокус Сити Холл» произошел теракт
Сегодня, 17:43
Стрельба в «Крокус Сити Холл»: что известно на данный момент
Сегодня, 18:44
Посольство США предупредило об угрозе терактов в Москве
Сегодня, 18:47
Собянин отменил в Москве все мероприятия
Сегодня, 18:53
РЖД усиливает меры безопасности в связи с терактом в Москве
Сегодня, 19:02
Началась госпитализация первых пострадавших при нападении на «Крокус Сити Холл»
Сегодня, 18:42
"