Прокуратура заинтересовалась гибелью бабушки с внуками на пожаре в Башкирии

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Прокуратура района организовала проверку после сегодняшнего пожара в селе Бижбуляк. Предварительно, сегодня около 17:30 произошло возгорание двухэтажного дома на улице Габдуллы Тукая. После ликвидации огня пожарные нашли тела двоих малолетних детей и их бабушки.
Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место отправился прокурор Бижбулякского района Дмитрий Герасимов. Ведомству предстоит дать оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и обеспечению требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры.
О пожаре ранее сообщали в МЧС. Уточняется, что на момент происшествия мать несовершеннолетних была с еще одним ребенком-близнецом в больнице, а отец — на вахте. С родительницей сейчас говорят психологи.