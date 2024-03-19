Знай и умей: как правильно рефинансировать рыночную и льготную ипотеку

Рефинансировать можно почти любую ипотеку, исключение — Дальний Восток, где минимальная процентная ставка не превышает 2% годовых. Ипотеку с господдержкой также можно переоформить, заменив ее на семейную при появлении нового члена семьи. Лучше всего для рефинансирования подходит ипотека без долгих просрочек. Банки обычно анализируют историю просрочек за последний год и кредитную историю за 3-5 лет.