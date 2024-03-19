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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Знай и умей: как правильно рефинансировать рыночную и льготную ипотеку

Знай и умей: как правильно рефинансировать рыночную и льготную ипотеку

19 марта 2024, 13:36
Фото: 1MI

Знай и умей: как правильно рефинансировать рыночную и льготную ипотеку

Согласно аналитике, около 31% заемщиков собираются рефинансировать ипотеку. Зачем и как это делать?

Рефинансирование ипотеки — законное улучшение условий кредитования. Это поможет сохранить деньги, если ставки в банках уменьшились. Например, можно взять кредит под более низкую ставку, полностью погасив старую и выплачивать меньше процентов. При коротком сроке кредита и проблемах с выплатами эта процедура поможет избежать просрочек и уменьшить ежемесячный платеж.

Рефинансировать можно почти любую ипотеку, исключение — Дальний Восток, где минимальная процентная ставка не превышает 2% годовых. Ипотеку с господдержкой также можно переоформить, заменив ее на семейную при появлении нового члена семьи. Лучше всего для рефинансирования подходит ипотека без долгих просрочек. Банки обычно анализируют историю просрочек за последний год и кредитную историю за 3-5 лет.

Формальных ограничений по перекредитованию нет. При этом после повторного перекредитования банк может тщательнее проверять заемщика и одобрять кредит не сразу. Кроме того, многократные перекредитования могут быть попросту невыгодны: каждая процедура сопровождается дополнительными расходами (страховки, комиссии, оценка недвижимости).

Если вы планируете рефинансировать свою ипотеку, нужно внимательно изучить предложения банков и кредитных организаций, чтобы подобрать наиболее подходящие условия для вашей ситуации.

Подробнее — в  материале Newia.

#Общество#Андрей Королев
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