Знай и умей: как правильно рефинансировать рыночную и льготную ипотеку

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Рефинансирование ипотеки — законное улучшение условий кредитования. Это поможет сохранить деньги, если ставки в банках уменьшились. Например, можно взять кредит под более низкую ставку, полностью погасив старую и выплачивать меньше процентов. При коротком сроке кредита и проблемах с выплатами эта процедура поможет избежать просрочек и уменьшить ежемесячный платеж.
Рефинансировать можно почти любую ипотеку, исключение — Дальний Восток, где минимальная процентная ставка не превышает 2% годовых. Ипотеку с господдержкой также можно переоформить, заменив ее на семейную при появлении нового члена семьи. Лучше всего для рефинансирования подходит ипотека без долгих просрочек. Банки обычно анализируют историю просрочек за последний год и кредитную историю за 3-5 лет.
Формальных ограничений по перекредитованию нет. При этом после повторного перекредитования банк может тщательнее проверять заемщика и одобрять кредит не сразу. Кроме того, многократные перекредитования могут быть попросту невыгодны: каждая процедура сопровождается дополнительными расходами (страховки, комиссии, оценка недвижимости).
Если вы планируете рефинансировать свою ипотеку, нужно внимательно изучить предложения банков и кредитных организаций, чтобы подобрать наиболее подходящие условия для вашей ситуации.
Подробнее — в материале Newia.