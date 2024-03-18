Рассрочка на новостройки в России не смогла заменить ипотеку

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В этом году в России высокая ключевая ставка, а это, в свою очередь, влияет на ипотеку и рынок недвижимости. Согласно аналитике, даже в Москве было реализовано всего 8000 квартир от застройщиков — это антирекорд с 2022 года.
Эксперты подчеркивают, что многие клиенты ушли к застройщикам за рассрочкой из-за ужесточения требований к заемщику, сокращения лимитов и высокой ключевой ставки. При этом такое предложение не смогло заменить ипотеку. Так, низкий спрос на рассрочку был очевиден и без этого. В частности, высокий первый взнос и маленький срок не привлекут действительно большую массу клиентов. Даже если взять срок рассрочки увеличить до двух лет, платежи окажутся существенно выше ипотечных.
Кроме того, эксперты подчеркивают неудобные условия, на которых застройщики могут выдавать рассрочки. Например, для фиксации стоимости квадратного метра нужно внести не менее половины от стоимости жилья, а срок рассрочки сразу уменьшают до полугода.
Резонно предположить, что низкий объем сделок вытекает из покупательской способности клиентов — они должны иметь высокий доход и возможность регулярно вносить большие платежи. Очевидно, что застройщики на этом не остановятся и будут искать новые пути для привлечения клиентов.
Подробнее — в материале Newia.