Рассрочка на новостройки в России не смогла заменить ипотеку

Эксперты подчеркивают, что многие клиенты ушли к застройщикам за рассрочкой из-за ужесточения требований к заемщику, сокращения лимитов и высокой ключевой ставки. При этом такое предложение не смогло заменить ипотеку. Так, низкий спрос на рассрочку был очевиден и без этого. В частности, высокий первый взнос и маленький срок не привлекут действительно большую массу клиентов. Даже если взять срок рассрочки увеличить до двух лет, платежи окажутся существенно выше ипотечных.