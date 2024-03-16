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Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Уфимцы готовятся к резкому потеплению

В Уфе резко потеплеет до +7 градусов

16 марта 2024, 08:15
Фото: 1MI

Уфимцы готовятся к резкому потеплению

Синоптики предупреждают о кардинальной смене погоды.

По данным Башгидрометцентра, в столице Башкирии ожидается резкая смена погоды. Так, 17 марта, в воскресенье днем температура воздуха составит +7 градусов. Не сильно холодно также будет и ночью, всего до -8 градусов. Погода будет солнечной с легким ветерком.

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По словам специалистов, в Башкирию пришла настоящая весна.

«Из-за теплого фронта, который пришел к нам в регион с Казахстана и Оренбургской области. В Башкирии наконец-то наступила весна, какой мы ее ждали и какой мы ее любим. Погода будет теплая, солнечная и приветливая. Несмотря на это расслабляться не стоит, по-прежнему нужно носить шапки и шарфы, чтобы не простудиться», — объясняют синоптики.

#Уфа#Новости Башкирии
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