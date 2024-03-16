В Уфе резко потеплеет до +7 градусов

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
По данным Башгидрометцентра, в столице Башкирии ожидается резкая смена погоды. Так, 17 марта, в воскресенье днем температура воздуха составит +7 градусов. Не сильно холодно также будет и ночью, всего до -8 градусов. Погода будет солнечной с легким ветерком.
По словам специалистов, в Башкирию пришла настоящая весна.
«Из-за теплого фронта, который пришел к нам в регион с Казахстана и Оренбургской области. В Башкирии наконец-то наступила весна, какой мы ее ждали и какой мы ее любим. Погода будет теплая, солнечная и приветливая. Несмотря на это расслабляться не стоит, по-прежнему нужно носить шапки и шарфы, чтобы не простудиться», — объясняют синоптики.