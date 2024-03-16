В Уфе резко потеплеет до +7 градусов

«Из-за теплого фронта, который пришел к нам в регион с Казахстана и Оренбургской области. В Башкирии наконец-то наступила весна, какой мы ее ждали и какой мы ее любим. Погода будет теплая, солнечная и приветливая. Несмотря на это расслабляться не стоит, по-прежнему нужно носить шапки и шарфы, чтобы не простудиться», — объясняют синоптики.