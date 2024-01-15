В Уфе погода резко изменится к середине недели

По данным портала, потепление придет в Уфу уже в эту среду. Днем температура воздуха в городе составит от -8 до -6 градусов, ночью -8, -9 градусов. Отмечается, что в течение дня пройдут осадки. Ветер южный, скорость порывов до 9,3 метров в секунду.