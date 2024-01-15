В Уфе погода резко изменится к середине недели

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
По данным портала, потепление придет в Уфу уже в эту среду. Днем температура воздуха в городе составит от -8 до -6 градусов, ночью -8, -9 градусов. Отмечается, что в течение дня пройдут осадки. Ветер южный, скорость порывов до 9,3 метров в секунду.
В четверг, 18 января, вновь ожидается похолодание: днем до -10, -11 градусов, ночью -14, -16 градусов. В течение всего дня ожидается небольшой снег, а также ветер южных, юго-восточных направлений с порывами до -3,4 метров в секунду.
В пятницу, 19 января, в Уфе вновь потеплеет. Несмотря на пасмурную погоду, днем температура воздуха составит -10, -11 градусов, ночью -7, -8 градусов. Порывы южного, юго-восточного ветра усилятся до 5,5 метров в секунду.