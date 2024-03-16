На дорогах Башкирии ухудшится видимость из-за тумана

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
17 марта утром в регионе ожидается сильный туман, который сократит видимость на дорогах до 500 метров. Это произойдет из-за резкого потепления. Синоптики обещают до +7 градусов.
«Когда погода резко меняется, а воздух насыщен влагой, то происходит ее кондиционирование в виде мелких капель и появляется туман. Такое явление можно наблюдать осенью и ранней весной. Туман крайне опасен на дорогах. Из-за большой скорости автолюбители могут не успеть затормозить или сманеврировать. Будьте осторожны», — рассказали специалисты.