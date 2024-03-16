На дорогах Башкирии ухудшится видимость из-за тумана

«Когда погода резко меняется, а воздух насыщен влагой, то происходит ее кондиционирование в виде мелких капель и появляется туман. Такое явление можно наблюдать осенью и ранней весной. Туман крайне опасен на дорогах. Из-за большой скорости автолюбители могут не успеть затормозить или сманеврировать. Будьте осторожны», — рассказали специалисты.