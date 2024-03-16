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Posted Сегодня, 16:29

Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

Водителей предупреждают о сильном тумане на дорогах в Башкирии

На дорогах Башкирии ухудшится видимость из-за тумана

16 марта 2024, 16:29
Фото: 1MI

Водителей предупреждают о сильном тумане на дорогах в Башкирии

Он может появиться из-за резкого потепления.

17 марта утром в регионе ожидается сильный туман, который сократит видимость на дорогах до 500 метров. Это произойдет из-за резкого потепления. Синоптики обещают до +7 градусов.

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«Когда погода резко меняется, а воздух насыщен влагой, то происходит ее кондиционирование в виде мелких капель и появляется туман. Такое явление можно наблюдать осенью и ранней весной. Туман крайне опасен на дорогах. Из-за большой скорости автолюбители могут не успеть затормозить или сманеврировать. Будьте осторожны», — рассказали специалисты.

#Уфа#Новости Башкирии
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