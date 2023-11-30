В России перспективы ипотеки становятся все более туманными

Posted 30 ноября, 14:40
Published 30 ноября, 14:40
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
За девять месяцев 2023 года было выдано около 1,5 млн кредитов общим объемом 5,5 трлн руб. В прошлом году объем составил всего 0,9 млн кредитов 3,2 трлн руб.) С чем связан такой ажиотаж? При том, что ключевая ставка растет, первоначальный взнос — тоже, и выплаты по кредитам в условиях инфляции для многих становятся попросту «неподъемными».
По мнению экспертов, причины в том, что, во-первых, есть ожидание, что льготная ипотека скоро закроется. Роста реальных доходов нет, инфляция высокая — и за счет удлинения срока кредита заемщики стараются снизить ежемесячный платеж. Рядовой покупатель сегодня ориентируется на рынок первичного жилья, где процентная ставка достаточно приемлемая и составляет от 5%. Под вторичное жилье ипотека сегодня фактически неподъемная — под 16% процентов.
Эксперты рынка недвижимости считают, что если есть наличные деньги — лучше покупать вторичное жилье с отделкой, если нет — вкладываться в новостройку.
Исследования РАНХиГС показывают, что средний размер ипотечного кредита за год вырос на 16,5% и дошел до 4,6 млн руб. Все по причине роста цен на недвижимость в условиях ажиотажного спроса. И все же цена перестает быть самым важным фактором при заключении сделки для банковских клиентов, которые начинают ориентироваться на размер ежемесячного платежа. Он, впрочем, тоже вырос на 15% — на 1 октября 2023 г. составил 30,8 тыс. руб.
Подробнее — в аналитике «Новых известий».