В России перспективы ипотеки становятся все более туманными

Исследования РАНХиГС показывают, что средний размер ипотечного кредита за год вырос на 16,5% и дошел до 4,6 млн руб. Все по причине роста цен на недвижимость в условиях ажиотажного спроса. И все же цена перестает быть самым важным фактором при заключении сделки для банковских клиентов, которые начинают ориентироваться на размер ежемесячного платежа. Он, впрочем, тоже вырос на 15% — на 1 октября 2023 г. составил 30,8 тыс. руб.