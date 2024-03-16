Идет второй день голосования на выборах президента России

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
В Башкортостане открылись избирательные участки, кто не успел проголосовать вчера, сегодня могут пойти и выразить свою волю. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.
— Мы вчера не смогли проголосовать, сегодня всей семьей пришли и отдали свой голос за будущего президента России. Удобно, что участки работают несколько дней. Среди наших знакомых много командировочных, которые только в субботу приезжают и скорее всего завтра пойдут голосовать, — рассказала Mkset семья Байназаровых.