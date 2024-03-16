Идет второй день голосования на выборах президента России

— Мы вчера не смогли проголосовать, сегодня всей семьей пришли и отдали свой голос за будущего президента России. Удобно, что участки работают несколько дней. Среди наших знакомых много командировочных, которые только в субботу приезжают и скорее всего завтра пойдут голосовать, — рассказала Mkset семья Байназаровых.