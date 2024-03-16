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Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

Президента России выбирают второй день

Идет второй день голосования на выборах президента России

16 марта 2024, 04:38
Фото: 1MI

Президента России выбирают второй день

В Башкирии, как и по всей стране стартовал второй день выборов.

В Башкортостане открылись избирательные участки, кто не успел проголосовать вчера, сегодня могут пойти и выразить свою волю. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.

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— Мы вчера не смогли проголосовать, сегодня всей семьей пришли и отдали свой голос за будущего президента России. Удобно, что участки работают несколько дней. Среди наших знакомых много командировочных, которые только в субботу приезжают и скорее всего завтра пойдут голосовать, — рассказала Mkset семья Байназаровых.

#Уфа#Новости Башкирии
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