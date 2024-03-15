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Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Четверть россиян проголосовали на выборах

Четверть россиян проголосовали на выборах

15 марта 2024, 15:27
Фото: Изображение Midjourney
Текущая явка на выборы президента России превысила четверть от главного показателя. На момент публикации материала Mkset значения достигли 26%. Такая информация отображается в ходе трансляции на сайте ЦИК РФ.
Сюжет
Выборы

Уже после 18:00 общая явка по стране превысила 25%. Отметим, что голосование началось еще в 23:00 14 марта по московскому времени. Однако открылись участки лишь на Камчатке и Чукотке, где уже было 8 утра 15 марта.

Трансляция по явке доступна на специальном портале ЦИК. Также все желающие могут присоединиться к видеонаблюдению за участками. Судя по карте регионов от ЦИК, в Башкирии явка еще не достигла 25% к вечеру 15 марта.

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, что выборы продлятся до 17 марта. В течение трех дней россияне могут отдать свой голос за одного из четырех кандидатов.

В Башкирии начались выборы президента России
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#Политика#Башкортостан#Россия#Выборы#Президент России#Марина Шорина
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