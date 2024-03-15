Четверть россиян проголосовали на выборах

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Уже после 18:00 общая явка по стране превысила 25%. Отметим, что голосование началось еще в 23:00 14 марта по московскому времени. Однако открылись участки лишь на Камчатке и Чукотке, где уже было 8 утра 15 марта.
Трансляция по явке доступна на специальном портале ЦИК. Также все желающие могут присоединиться к видеонаблюдению за участками. Судя по карте регионов от ЦИК, в Башкирии явка еще не достигла 25% к вечеру 15 марта.
Напомним, что выборы продлятся до 17 марта. В течение трех дней россияне могут отдать свой голос за одного из четырех кандидатов.