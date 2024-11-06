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Потепление

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Ноябрь
Видео. Мэр Уфы: «Снега много и он не останавливается»
6 ноября, 10:39
Октябрь
Зима крадётся к Уфе
11 октября, 15:01
Горячую погоду ждут в Башкирии
7 октября, 12:46
Лето не торопится уходить из Башкирии
6 октября, 14:56
Сентябрь
К Башкирии подбирается зимний холод
24 сентября, 14:29
Капризы погоды угрожают Башкирии
23 сентября, 09:47
Отопление в Уфе пока включать не планируют
23 сентября, 08:53
Август
Погода в Башкирии в выходные сражает капризами
23 августа, 07:28
Июль
Погода в Башкирии на выходных неприятно удивит
12 июля, 04:34
Июнь
В Башкирии кардинально изменится погода
30 июня, 07:00
Май
Синоптики порадовали жителей Башкирии прогнозом на конец мая
В Башгидрометцентре рассказали, какой будет погода в регионе в ближайшие дни.
29 мая, 08:54
В Башкирии ожидаются «качели» от минус 2 до плюс 23 градусов
27 мая, 03:37
Вильфанд: погода летом в Башкирии удивит
24 мая, 05:17
Ночью — минус, днем — жара: в Башкирии ожидаются «температурные качели»
23 мая, 04:42
В Башкирии потеплеет до +23°
В Башкирии Гидрометцентр спрогнозировал в регионе летнюю жару. В начале рабочей недели ожидается сухая и теплая погода, после чего зарядят дожди с грозами.
20 мая, 03:37
Жителям Башкирии сулят майские температурные качели
В Башкирии синоптики рассказали, какая погода ждет жителей региона в выходные.
17 мая, 09:39
В Башкирию возвращается майское тепло
15 мая, 03:32
Апрель
В Башкирии ожидается аномально высокая температура
Синоптики сообщили, какой будет погода в Башкирии в ближайшие дни.
3 апреля, 03:49
Март
В Башкирии потеплеет до +13 градусов
24 марта, 04:20
В Башкирии в выходные пройдут снегопады
О том, какая погода ждет жителей республики 23 и 24 марта, рассказали в Башгидрометцентре.
22 марта, 04:27

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